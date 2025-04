La gara di greco e latino . Certamen, sabato la festa per premiare i vincitori

Si sono cimentati con testi tratti da Cicerone, Plinio il Vecchio, Isocrate e Longo Sofista durante le prove che si sono svolte il 27 marzo scorso, di nuovo in presenza per promuovere la cultura classica attraverso l’incontro dal vivo di studenti e docenti di tanti licei. Sono i vincitori del Certamen Mutinense Carolinum ’Francesca Meletti’, edizione 2025, la competizione promossa a livello nazionale dal Liceo Muratori-San Carlo, incentrata sulle traduzioni dal greco e dal latino con commento, che ha coinvolto 94 studenti di 12 licei in tre regioni. I brani proposti hanno affrontato tematiche significative e attuali. Per il latino gli studenti del 4° anno hanno lavorato sulla seconda Filippica di Cicerone e ragionato del rapporto a distanza tra Cicerone e Petrarca. In 5 un testo di Plinio il Vecchio dalla Naturalis Historia ha portato gli studenti a riflettere sul tema della realtà naturale. La prova di greco invece del 4 anno era tratta dalla Contro i Sofisti di Isocrate, un attacco a chi promette abilità oratoria senza curare la verità; per il greco del 5 anno i partecipanti si sono cimentati con l’opera Dafni e Cloe di Longo Sofista e sul tema dell’amore. Le premiazioni si svolgeranno sabato, alla presenza della dirigente scolastica dell’istituto Giovanna Morini, con il saluto dei rappresentanti istituzionali della Provincia e del Comune e degli enti che sostengono l’evento. In palio un primo premio da 500 euro, un secondo premio da 300 euro, il terzo premio da 200 euro, e molte menzioni di merito. La commissione esaminatrice, formata da ex-docenti e dirigenti scolastici dei licei cittadini, è presieduta da Renzo Tosi, già docente di Lingua letteratura greca all’Università di Bologna. Saranno premiati 29 ragazzi di 11 licei: Galvani (Bologna), Zucchi (Monza), Corso (Correggio), Carducci (Viareggio), Luosi (Mirandola), Muratori San Carlo (Modena), Paradisi (Vignola) Ariosto Spallanzani (Reggio Emilia), Ariosto (Ferrara), Cairoli (Varese), Romagnosi (Parma). Durante la premiazione i vincitori dialogheranno con il Professor Tosi, Presidente non solo della Commissione del Certamen, ma anche dell’Aicc Nazionale, e con la professoressa Agnese Borgna, in rappresentanza della Siac e docente di Lingua e Letteratura Latina presso l’Università del Piemonte Orientale. Dopo la premiazione sarà divulgata la graduatoria completa.