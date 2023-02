La gelosia di Popolizio Il Mistero di Dario Fo

Eddie vive a New York con la moglie e la nipote, dalla quale è ossessionato. L’arrivo in casa di Marco e Rodolfo, parenti della moglie e clandestini negli Stati Uniti, scatena la gelosia. Da giovedì 2 a domenica 5 marzo al teatro Storchi Massimo Popolizio (nella foto) dirige e interpreta "Uno sguardo dal ponte", capolavoro di Arthur Miller. Ed è ormai un classico anche l’irriverente e potente "Mistero Buffo" di Dario Fo e Franca Rame che Matthias Martelli, attore pluripremiato, riporterà in scena sabato 4 al teatro Fabbri di Vignola, in omaggio a Eugenio Allegri, scomparso lo scorso anno, che ha firmato la regia. xxx Già tutto esaurito a Carpi per Teresa Mannino con "Il giaguaro mi guarda storto", in cartellone venerdì 3. La stessa sera a Mirandola Anna Bonaiuto e Valentina Cervi saranno le protagoniste di "Addio fantasmi" della compagnia Fanny & Alexander, dal romanzo di Nadia Terranova: una madre, una figlia e un rapporto irrisolto. Sempre venerdì 3 al Troisi di Nonantola, Giuliana Musso porterà alla ribalta anche i temi dell’abuso e della violenza intrafamiliare in "Dentro. Una storia vera se volete". E domenica 5 alle 18 a Drama Teatro di Modena, "A casa, bambola!" (liberamente ispirato alla "Casa di bambola" di Ibsen) della compagnia quotidiana.com di Roberto Scappin e Paola Vannoni.

