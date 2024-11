La ginnasta Elisa Iorio ricevuta in municipio da sindaco e assessore

Elisa Iorio con la mente guarda già alle prossime sfide e al traguardo per ora più importante: ristabilire al cento per cento quella caviglia che, però, non le ha impedito di conquistare la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi con la nazionale femminile di ginnastica artistica. Elisa è stata ricevuta in Municipio dal sindaco Massimo Mezzetti e dall’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi che l’hanno ringraziata a nome della città per il suo successo olimpionico “frutto di determinazione, talento e volontà”. Sindaco e assessore hanno consegnato a Elisa un “grosso” d’argento e il gagliardetto della città di Modena