La gioia di Ilaria sulle piste. Dalla carrozzina alla slitta

Si compiono prodigi sulle nevi del Cimone capaci strappare sorrisi e far brillare di felicità occhi spenti da troppo tempo. Il merito è degli istruttori di In2theWhite, ‘Lo sci per tutti’, Asd fondata e presieduta da Barbara Milani, la campionessa di Pian del Falco diventata maestro di sci, allenatore e istruttore nazionale. Ieri ha ricordato questo sodalizio il presidente della Regione Michele de Pascale in un post nel quale ha portato di Ilaria, disabile, studentessa lucchese di un istituto agrario, che, accompagnata dall’insegnate di sostegno e dall’intera classe ha coronato il desiderio di sciare, anche se su una slitta ricavata da una sedia. "Un sogno – ha scritto De Pascale – reso possibile grazie alla Asd Fondazione per lo sport Silvia Parente che ha l’obiettivo di insegnare i principali sport praticati nell’Appennino a tutti coloro che vogliono farlo". "Questo di Ilaria è stato un esempio mirabile di integrazione – ha commentato Massimo Gherardi, compagno di Barbara Milani, che nell’associazione si occupa di accompagnamento -. É un modello che potrebbe essere seguito anche da altre scuole. È rimasta su due giorni ‘Maddi’, ci siamo divertiti lei e noi. Urlava dalla gioia. Era la prima volta in 24 anni che i suoi genitori si allontanavano dalla figlia". Al Centro di sci adattato del Cimone sono disponibili servizi che permettono a persone con disabilità di sciare, e quella di Ilaria è soltanto una delle tante storie importanti che sbocciano a Passo del Lupo. Qualche giorno fa è affiorato il sorriso nel volto di un bambino non vedente e l’altro ieri la modenese Maddalena Tavoni, 37 anni, ingegnere con un passato lavorativo alla Ferrari, ha coronato un suo desiderio. Da vent’anni lotta contro un tumore al cervello e prima della seduta di chemioterapia programmata per oggi aveva chiesto di poter salire al Cimone a sciare. L’hanno accompagnata la mamma e la sorella. Poi, gli istruttori hanno fatto il resto sulla pista del campo scuola. "Ha fatto una cosa grande– racconta Massimo Gherardi -. In pista l’ha seguita Bruno. È rimasta sugli sci un’ora. Maddalena è la dimostrazione che volere è potere".

Walter Bellisi