La giornata dei quattrocento figuranti. CineValley alla conquista di San Felice

Le prime giornate inclementi come tempo non hanno turbato l’allegria che ispira quel grande set a cielo aperto che è CineValley. Oggi la manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, organizzata a San Felice dal collaudato trio composto da Federico Mazzoli di San Felice 1893 Banca Popolare, da Roberto Gatti, patron dell’evento, e da Roberto Galassi, regista e co-ideatore e co-produttore, come omaggio a grandissimi maestri del calibro di Federico Fellini, Giuseppe Tornatore, Roberto Benigni e famose pellicole, giunge al suo clou con la giornata conclusiva. Ieri, dopo il battesimo di venerdì alla presenza come madriana di Ornella Muti, accompagnata dalla figlia Naike Rivelli, l’evento ha vissuto tre momenti molto intensi: la mattina l’incontro col fotografo dei Vip Claudio Porcarelli (sue le gigantografie issate lungo tutta via Mazzini), che danno un’atmosfera sospesa d’incanto a protagonisti della settima arte; il pomeriggio l’affollato Cine Talk con Ornella Muti e Alvaro Vitali; e la sera lo scatenato ballo collettivo in piazza della Rocca che ha avuto come special guest Sandy Marton. Oggi il palcoscenico lo prenderanno dalle 15 i circa 400 figuranti, attori veri e comparse, che animano le piazze del centro storico riproducenti scenografie originali di Roberto Gavioli tratte da pellicole dello spessore di Amarcord, La Vita è Bella, Vacanze di Natale, Il Ragazzo di Campagna, Nuovo Cinema Paradiso, La dolce vita, Le avventure di Pinocchio, e poi Don Camillo e Peppone, Ligabue, I ragazzi del Columbus, e le centinaia di fotografi chiamati in piazza della Rocca per dare vita al Cinevalley Show. Ma, anche al mattino c’è tanto da vedere, con l’esposizione delle auto più belle di film e serie televisive e di trattori, richiamo a "Il ragazzo di campagna" con Renato Pozzetto, mentre la centralissima via Mazzini si trasforma in via Veneto con il set de "La dolce vita".

Alberto Greco