La giornata del pane: "Giusta occasione per accendere i riflettori sui prodotti d’eccellenza"

La ‘Galleria del Pane’ e gli altri panettieri del Mercato Albinelli saranno protagonisti della ‘Giornata del Pane’: domani, grazie alla collaborazione con Lapam, chi andrà ad acquistare pane e prodotti da forno all’Albinelli troverà un cestino griffato, un piccolo omaggio per dare solennità a un prodotto d’eccellenza, troppo spesso sottovalutato. E che invece, come recita il proverbio, è davvero… buono come il pane. La Giornata del Pane, che si celebra ogni anno a livello mondiale, è stata condivisa dalla Regione con iniziative e promozioni che hanno lo scopo di diffondere tra i cittadini, specialmente tra i più giovani e i bambini, la consapevolezza della qualità del pane e dei prodotti da forno artigianali, sempre più importanti nell’ambito dell’alimentazione quotidiana, come riscontrato anche dai consumi di questi prodotti durante il lockdown dovuto al coronavirus. Il pane ha una storia che risale alla notte dei tempi. Ma accanto al re della tavola non bisogna dimenticare tutto gli altri prodotti da forno: paste dolci o salate, grissini, biscotti, ciambelle, torte. In questi anni c’è stata una crescita del consumo del prodotto artigianale arrivando a una vera e propria riscoperta dei pani tradizionali tipici di tante zone del Paese.

"La Giornata mondiale del Pane rappresenta la giusta occasione per accendere i riflettori sull’importanza di acquistare prodotti locali, realizzati da forni che sanno come valorizzare la materia prima e che creano prodotti salutari, ideali per un’alimentazione sana ed equilibrata". Daniele Casolari, responsabile sindacale della categoria Alimentazione di Lapam Confartigianato, coglie l’occasione della Giornata mondiale del pane e dei prodotti da forno artigianali, che si celebra ogni anno il 16 ottobre, per dare risalto ai prodotti della filiera del frumento. Secondo un’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, a Modena, al primo semestre del 2023, dato più aggiornato disponibile, le imprese attive che producono prodotti da forno e farinacei sono 411, di cui l’83,2%, pari a 342 unità, sono artigiane.