La giornata dell’infermiere: "Una risorsa fondamentale, valorizziamo questo ruolo"

di Giorgia De Cupertinis

Sono oltre 4750 gli infermieri che ogni giorno, sul territorio modenese, si schierano in prima linea per garantire assistenza ai pazienti. Uomini e donne al servizio degli altri – pronti a mettere quotidianamente in campo competenze e umanità – e il cui impegno, imprescindibile, è stato ieri "celebrato" durante la giornata a loro dedicata, con banchetti informativi negli ospedali e tante camminate.

"Oggi (ieri, ndr) è anche la festa della mamma. Un’occasione in più per festeggiare anche le nostre infermiere donne, che a livello nazionale rappresentano il 76% – conferma Carmela Giudice, Presidente Ordine delle Professioni infermieristiche di Modena – ricordiamoci che senza gli infermieri non c’è futuro.

È una professione che richiede un impegno continuo e una costante preparazione, così come una grande capacità relazionale". "Dietro la figura dell’infermiere, inoltre, c’è sempre un percorso di studio e di preparazione diverso – continua – e bisognerebbe fare quindi lo sforzo di diversificare le competenze e allo stesso tempo diversificare il riconoscimento economico in base a quest’ultime. Gli infermieri sono una risorsa preziosa, da tutelare".

"La professione infermieristica è insostituibile – non ha dubbi Anna Maria Ferraresi, direttrice assistenziale dell’Ausl di Modena - non solo per quanto riguarda la cura della persona, ma anche per la prevenzione, il percorso riabilitativo e palliativo. E molto, moltissimo altro ancora". Un ruolo che esige un’elevata professionalità, "che richiede una specializzazione e un aggiornamento continuo, per rimanere in linea con la costante evoluzione di tecniche e di cure. Un infermiere infatti - ricorda Ferraresi - è un professionista laureato che esige formazione e aggiornamento. E, da non dimenticare, ha una relazione diretta e continua con il paziente: se ne prende cura quotidianamente, entrando in contatto sia con loro che con i famigliari". Una professione che, conferma Ferraresi, "dà grande gratificazione a chi la porta avanti, essendo un lavoro nobile – continua – ed anche per questo, per il lavoro che mettono in campo ogni giorno, non bisogna dimenticare e mai dare per scontato il loro impegno". Nonostante i numeri delle iscrizioni alla laurea infermieristica siano in calo, "è bene ricordare che subito dopo la laurea la possibilità di trovare un impiego è concreta - conferma - giornate come il 12 maggio, dedicate agli infermieri, servono non solo a ribadire ulteriormente il loro ruolo imprescindibile per la sanità e per la comunità, ma anche ad avvicinare i giovani a questo mondo. Inoltre, è da sottolineare che il calo è dovuto anche a una diminuzione demografica: ora ci sono meno giovani...". "È importante conoscere il ruolo dell’infermiere – conclude – così come è giusto garantire loro un giusto riconoscimento sociale".