La Giovanna d’Arco di Lella Costa: "Una guerriera per vocazione"

Una straordinaria Lella Costa (nella foto), accompagnata al pianoforte da Elia Faccini e Betsabea Faccini, porterà in scena stasera a Modena ‘Giovanna, la Pulzella, la Fanciulla, l’Allodola’, lo spettacolo teatrale che esplora la figura storica di Giovanna d’Arco. L’appuntamento è alle 21 alla Casa Pavarotti, area concerti, nell’ambito della rassegna ‘Musica Maestro!’.

Di Giovanna d’Arco tanto è già stato detto, scritto, cantato, filmato: come si pone il vostro spettacolo?

"L’idea della Giovanna scritta da me e Gabriele Scotti è nata partendo dalla Giovanna D’Arco di Giuseppe Verdi: una partitura musicale affascinante nella quale, come spesso accade, il libretto travisa in gran parte la vera storia di Giovanna, trasformandola in una storia di amori mancati. Di qui la scelta di realizzare una parte musicale affidandola a due fantastici compositori e pianisti, e al tempo stesso raccontare le tante sfaccettature di un personaggio che colpisce profondamente, restituendo un ritratto vario, dinamico, curioso per quanto fedele agli studi scientifici più rigorosi".

Perché, secondo lei, uno dei personaggi femminili più iconici e carismatici della storia?

"È stata una ragazza molto intelligente che, pur giovanissima e analfabeta, è riuscita a influenzare il corso della Grande Storia. Ha pagato con la morte il suo talento il suo essere speciale e quindi è una storia che ci riguarda tutte".

‘La Pulzella, la Fanciulla, l’Allodola’: come nascono queste definizioni?

"In questo reading abbiamo fatto un lavoro di tessitura delle tante biografie che l’hanno ritratta, anche differenti e discordanti tra loro. ‘La Pulzella d’Orléans’: durante la Guerra dei Cent’anni, si presentò al re di Francia, Carlo VII, sostenendo di essere stata inviata da Dio per liberare la Francia dagli inglesi, e si autodefinì ‘la Pulzella’, enfatizzando la sua verginità e purezza come segno della sua missione divina. ‘Fanciulla’: aveva 19 anni quando fu giustiziata sul rogo a Rouen il 30 maggio 1431. E poi ci siamo rifatti anche a ‘L’Allodola’ che il drammaturgo Jean Anouilh ha dedicato a Giovanna D’Arco. Senza dimenticare che anche Mark Twain le ha dedicato un’opera".

E la ‘vostra’ Giovanna com’è?

"Una versione inedita, che tiene conto di tutto quello che è stato detto e scritto, ma sottolineandone molto la tenerezza, l’essere guerriera contro la sua volontà ma per vocazione, una bambina che è riuscita a salvare un Paese. Leggo anche la poesia che Christine de Pizan, la prima donna intellettuale di professione nella letteratura europea, di origini italiane, ha dedicato a Giovanna d’Arco, nel 1429".

Maria Silvia Cabri