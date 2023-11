’La giungla del lavoro’ interviene Treu

In occasione del 50° anniversario della pubblicazione del volume di Ermanno Gorrieri ’La giungla retributiva’, la Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali dedica un ciclo di quattro incontri al cambiamento di molteplici aspetti del mondo del lavoro negli ultimi decenni. "La rassegna di iniziative mira ad analizzare i mutamenti avvenuti nel mercato del lavoro negli ultimi cinquant’anni in relazione anche alla complessità dei cambiamenti sociali".

Dopo una prima riflessione sulla situazione del mondo del lavoro di oggi in rapporto a quanto scriveva Gorrieri nel volume, fatta con Bruno Manghi e Tito Boeri; una seconda analisi sull’evoluzione e il cambiamento della stratificazione occupazionale e delle disuguaglianze nelle retribuzioni dagli anni ’70, spiegataci da Antonio Schizzerotto e Alfonso Rosolia; un terzo appuntamento su come si è modificato il mercato del lavoro in tema di tipologie contrattuali. Stasera alle 18 nelle sale di Palazzo Europa (via Emilia Ovest, 101), Tiziano Treu, professore emerito di Diritto del Lavoro, già Ministro del Lavoro, commissario straordinario dell’Inps e Presidente del Cnel, e Domenico Carrieri, professore di Sociologia economica del lavoro all’Università Sapienza di Roma, "ci aiuteranno a districare la matassa del complesso mondo dei contratti di lavoro, parlandoci di salario minimo e contrattazione aziendale". Tutti gli incontri sono ad ingresso libero (Info su www.fondazionegorrieri.it).