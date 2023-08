La giunta contestata chiede i danni Lettera ai consiglieri Pd: "Risarcite"

Il braccio di ferro che oppone l’amministrazione comunale di centrodestra alla minoranza Pd – Insieme per San Felice potrebbe avere perfino un risvolto giudiziario. Infatti, lo scorso 7 luglio – come rende noto su Facebook il segretario locale Pd Nicolò Guicciardi – a lui e all’ex capogruppo Andrea Balboni è stata recapitata con raccomandata una lettera di diffida da parte della avvocatessa Rita Bosi per conto del sindaco Michele Goldoni (nella foto) e di tutti i membri della giunta: Bruno Fontana, Gian Paolo Cirelli, Elisabetta Malagoli, Elettra Carrozzino e Giorgio Bocchi.

"I miei assistiti – è scritto nella diffida – lamentano che in più di un’occasione avete contestato l’operato del sindaco e della giunta con modalità che vanno ben oltre il diritto di critica dando ampia diffusione a notizie tendenziose e spesso addirittura false". A seguito di questo è stato chiesto un risarcimento economico complessivo di 200mila euro (40mila a persona) da corrispondere entro 10 giorni per un presunto "danno di immagine" in merito ad alcune dichiarazioni pubbliche relative sia alla vicenda della restituzione degli extraprofitti derivanti dagli impianti fotovoltaici di proprietà comunale, che a quella relativa all’aumento dell’IMU per specifiche categorie di immobili. "A fronte di tale azione – affermano Guicciardi e Balboni – ci siamo attivati attraverso i nostri legali in quanto le nostre dichiarazioni sono sempre state rese esercitando il sacrosanto diritto di critica politica limitato ad evidenziare le palesi contraddizioni del sindaco Goldoni e della sua giunta in merito a queste vicende". Di quanto accaduto è stato informato anche il Prefetto "in quanto riteniamo – proseguono Guicciardi e Balboni – si sia superato ogni limite democratico minacciando consiglieri di minoranza con atti intimidatori di questo genere, volti a limitare le opposizioni nel loro legittimo diritto di critica e di controllo".

A fare traboccare il vaso che ha determinato la diffida, le accuse rivolte dalla minoranza, in particolare, sulla vicenda legata alla interpretazione del Piano della Ricostruzione che aveva portato alla riclassificazione di una ventina di immobili esclusi dai benefici, dove venivano mossi sospetti sull’agire dell’assessore Giorgio Bocchi e del capogruppo Francesco Pullè. "L’amministrazione comunale di San Felice – si afferma in una nota – precisa che l’azione legale intrapresa nei confronti di alcuni esponenti della minoranza è effettuata dalla Giunta a titolo personale e che di conseguenza non vengono utilizzate risorse del Comune. Si è deciso di percorrere questa strada, in seguito ad alcune dichiarazioni che sono state ritenute fortemente lesive della dignità delle persone e che andavano ben oltre il pur legittimo diritto di critica dell’opposizione. La gestione della vertenza non avrà alcuna ricaduta diretta sul governo dell’ente".

Ora la querelle non si spegnerà facilmente e potrebbe addirittura sfociare in una azione giudiziaria.

Alberto Greco