"La giunta dorme e accusa il governo"

"La narrazione del ‘va tutto bene’ e quello che non va bene è colpa del Governo, non regge". La valutazione è di Elisa Rossini di Fratelli d’Italia a proposito del Documento di programmazione approvato dal Consiglio comunale. "È sconcertante vedere come la giunta Muzzarelli riesce a mistificare la realtà. Il Documento di programmazione sezione strategica indica gli indirizzi strategici delle amministrazioni comunali. Ebbene, l’assessore Cavazza anziché parlare dei vari obiettivi strategici e della loro realizzazione parla della legge finanziaria e dell’attività del Governo. È tempo di verifiche e il voto del 2024 si avvicina ma la giunta Muzzarelli le verifiche sul proprio operato le schiva e ha trovato nel Governo il perfetto capro espiatorio".

Per Rossini si tratta della "solita operazione di scaricabarile che da un anno a questa parte giunta e maggioranza portano avanti e che però non funziona perché i fallimenti della giunta Muzzarelli sono sotto gli occhi di tutti. Fallimentare la gestione dei rifiuti, nessuna novità sul trasporto pubblico locale che nonostante piani e proclami non si è mosso di una virgola dalla situazione in cui si trovava ad inizio consiliatura, la folle pretesa di vedere i modenesi di qualsiasi età (prevalentemente anziani per altro perché anche qui la denatalità colpisce duro) sfrecciare su monopattini oppure su piste ciclabili, insicuri i primi, incomplete, piene di buche e buie le seconde". Nel mirino dell’esponente di Fd’I anche "l’accoglienza senza limiti fortemente sostenuta dalla giunta con dichiarazioni contenute nel documento di programmazione che ha fatto esplodere il problema della sicurezza. Il fallimento delle politiche giovanili che si mostra in tutta la sua sconfortante realtà con il dilagare delle baby gang".

E infine, Modena ’città green sana e antifragile’, uno degli obiettivi del nuovo piano urbanistico, "si scontra con un elevatissimo inquinamento atmosferico a cui contribuisce un inceneritore su cui non incidono minimamente gli sforzi dei modenesi di seguire le follie dell’assessore Filippi nel porta a porta".