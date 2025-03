La giunta in difesa delle donne. Delega alle politiche di genere. Camporota: "Temi a me cari"

È l’assessora Alessandra Camporota ad assumere la delega alle Politiche di genere, proprio a pochi giorni della giornata internazionale della Donna. Già referente per Sicurezza urbana integrata, Polizia Locale, Coesione sociale, Integrazione e cittadinanza, Volontariato e terzo settore, l’assessora Camporota ha commentato: "Ho lavorato per anni con tutta la rete dell’associazionismo femminile, che a Modena è molto forte, anche da Prefetto. Abbiamo lavorato in modo concreto, vicine, e così ho conosciuto un mondo fatto delle iniziative, dalle persone, dagli incontri. Ho sempre partecipato a tutte le loro iniziative, anche perché sono molto vicina a queste tematiche sin da ragazza. Probabilmente è stata colta in me una passione e un impegno personale, che ha accompagnato la mia vita fino ad adesso, momento in cui il sindaco mi ha rinnovato la proposta della delega alle politiche di genere, tra l’altro, proprio in giornate particolarmente significative. Ringrazio il mondo dell’associazionismo, le donne del nostro territorio che hanno manifestato il loro apprezzamento nei miei confronti. In questi anni ho cercato di stare al loro fianco, di condividere passione, impegno civile, indignazione. I numeri degli episodi di discriminazione, di violenza, dei femminicidi, purtroppo in aumento, indicano la necessità, anche nel nostro territorio, di continuare a rafforzare la ‘rete’ che abbraccia istituzioni, pubbliche e private, terzo settore, cittadine e cittadini. Raccolgo il testimone dal sindaco, proprio in una settimana ricca di eventi e di incontri che costituiranno l’occasione per rinnovare la mia determinazione".

Infine, l’assessora ha voluto ricordare Giovanna Ferrari: "Nei confronti della quale esprimo anche una particolare vicinanza per la battaglia che sta sostenendo, con il coraggio e la delicatezza che me la rende particolarmente vicina, nel nome di Giulia, uccisa a 30 anni". Oggi l’assessora eserciterà la nuova delega in occasione di una panchina contro la violenza di genere che verrà inaugurata al liceo Muratori di Modena: "Durante un incontro con gli studenti su temi importanti come la sicurezza, la discriminazione e l’accoglienza, è emerso il desiderio da parte loro di inaugurare una panchina simbolica all’interno della scuola. Così ho deciso di dare una mano e ho coinvolto l’assessore ai Lavori Pubblici, Giulio Guerzoni". "La delega alle Politiche di genere – afferma il sindaco Massimo Mezzetti – è assolutamente centrale nella traduzione pratica degli indirizzi di governo che sono stati approvati dal Consiglio comunale".

Ottavia Firmani