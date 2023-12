La giunta proroga i voucher natalizi

Nelle prime settimane dell’iniziativa il gradimento da parte dei cittadini è stato superiore alle aspettative: per questa ragione, l’amministrazione comunale di Vignola, in accordo con Pro Loco Terra di ciliegie, ha deciso di prorogare la scadenza dei voucher natalizi fino a domenica 7 gennaio 2024. Com’è noto, infatti, per il quarto anno consecutivo, "Natale a Vignola" premia coloro che fanno acquisti nei negozi della città. Ancora una volta, quindi, chi, dal 1° dicembre acquista beni e servizi nei negozi di vicinato, ristoranti, parrucchieri ed estetiste della città ha diritto a un "buono" del valore di 10 euro ogni 200 euro di spesa.