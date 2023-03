La grande bellezza della fisarmonica "Uno strumento che fa crescere"

"Vorremmo avvicinare più persone allo studio della fisarmonica. Si tratta di uno strumento di grande bellezza, polifonico, molto interessante per i giovani e utile alla loro crescita culturale, per abituarli a muoversi nella complessità", spiega Giuseppe Modugno, direttore del conservatorio di musica Vecchi Tonelli.

A partire questa osservazione arriva all’istituto musicale di Modena e Carpi la ’Settimana della Fisarmonica’, in collaborazione con il Museo di Fisarmoniche Storiche di Castelfidardo, la patria italiana di questi strumenti. La rassegna, in programma dal 14 al 18 marzo, propone cinque giornate ricche di eventi che hanno come protagonista lo strumento che viene analizzato in tutte le sue possibili declinazioni, attraverso un laboratorio pratico di organetto e di jazz di fisarmonica, lezioni con esecuzioni musicali dal vivo, conferenze, presentazione del libro "I Precursori della Fisarmonica contemporanea. Dalla civiltà musicale ottocentesca agli inizi del Novecento, con uno sguardo al presente" (a cura di Alessandro Mugnoz, Edizioni Ephemeria) e una mostra di strumenti storici provenienti da Castelfidardo. "Con l’esposizione delle fisarmoniche – spiega appunto Mugnoz, docente del Vecchi Tonelli e direttore del museo marchigiano – vorremmo porre l’accento sulla fisarmonica per stimolare l’interesse su questo strumento molto diffuso in passato in Emilia Romagna. Il commendator Panini ha donato una collezione di circa 70-80 strumenti a Castelfidardo alcuni dei quali saranno in mostra nel nostro conservatorio. Abbiamo così creato un ponte tra tra Modena e Castelfidardo in nome della musica e della fisarmonica". Inaugurazione prevista martedì 14 alle 12 al piano terra a Modena a conservatorio in via Goldoni, segue alle 16 la conferenza "Émile Vacher e la nascita del Bal Musette", tenuta da Roberto Lucanero.

Alle 18 lezione-concerto con il "Roberto Lucanero Trio" mentre nei giorni seguenti seguiranno altri appuntamenti, tutti a ingresso libero (vecchitonelli.itsettimana-della-fisarmonica). Secondo Andrea Bortolamasi, assessore alla cultura "questa rassegna ha due aspetti di grande interesse: il primo relativo alla grande tradizione che Modena ha per gli strumenti musicale, in particolare per quelli antichi, sebbene la fisarmonica sia uno strumento in realtà molto giovane. Il secondo è il legame con il commendator Panini, che era un grande appassionato di fisarmoniche avendone una collezione amplissima con pezzi unici, alcuni dei quali saranno in questa mostra".

Stefano Luppi