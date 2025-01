La grande danza, da Gershwin al Bolero

Grande danza questa sera alle 21.00 al Teatro del Popolo di Concordia con i ballerini della MM Contemporary Dance Company dell’affermato coreografo e direttore artistico Michele Merola. La compagnia reggiana porterà in scena "Boléro soirée", un trittico composto dal celeberrimo e pluripremiato Bolero dello stesso direttore artistico insieme ad altre due coreografie di grande successo: Duetto Inoffensivo di Mauro Bigonzetti e alcuni estratti dal brioso e spumeggiante Gershwin Suite di Michele Merola. La serata si apre con "Duetto inoffensivo", un passo a due appassionato e intenso a firma di Mauro Bigonzetti, in cui dall’incontro tra i due danzatori in un ripetersi e alternarsi continuo di complicità e conflitto ne nasce uno scambio di energie, sentimenti ed emozioni legate alle delusioni d’amore. Si prosegue con "Estratti da Gershwin Suite" realizzato da Michele Merola, partendo dai migliori brani del compositore che riflettono gli umori e le atmosfere degli Anni Ruggenti. Oltre alle più accattivanti pagine dell’autore, come Summertime e Rhapsody in blue, il coreografo sceglie la musica di Gershwin nelle sue varie sfaccettature, anche più romantiche e intime. Nella seconda parte sarà riproposto "Bolero", la composizione di Ravel che è ancora oggi tra i brani più noti e ascoltati della storia della musica. Nel realizzare una nuova versione coreografica, Merola si è confrontato con questa musica ossessiva e ripetitiva, offrendo una rilettura nella quale l’ispirazione del coreografo si è focalizzata sul ventaglio inesauribile dei rapporti umani, in particolare quelli di coppia. Ne esce una sorta di astratta fiaba non-fiaba amara, fantastica ma possibile, che ha a che fare con l’ampio ventaglio delle relazioni fra gli esseri uman.

Alberto Greco