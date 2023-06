La grande festa della musica

Sono tantissimi gli eventi in programma mercoledì 21 per la Festa della musica. Fra gli altri, nel giardino interno dell’Archivio di Stato (corso Cavour 21) il soprano Maria Parolini e l’Ensemble Vicetia Musicalis presenteranno "Un’alma innamorata", mentre nel cortile dei Musei del Duomo, per Modena città del belcanto, ascolteremo il soprano Ille Saar (nella foto) e il tenore Jaebeom Park con la pianista Elisa Montipò. L’associazione J. S. Bach propone "Il soffio celeste", esperienza immersiva alla scoperta dei due organi del Duomo. Nel chiostro del complesso Santa Chiara, il duo Mariana Valdés e Yolanda Sanz, ukulele e soprano, e al Palazzo Santa Margherita l’Andrea Burani organ trio. E in piazza XX settembre, Alberto Conti in concerto.