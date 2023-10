La grande finanza spiegata ai giovani grazie a Bcc Felsinea

In occasione del mese dell’educazione finanziaria, che si tiene ogni anno a ottobre, la banca BCC Felsinea ha incontrato centinaia di studenti delle scuole superiori del territorio in cui opera, coinvolgendoli nel progetto "GLHF – Mettiti in gioco", l’iniziativa di educazione finanziaria promossa e coordinata dalla Federazione delle BCC emiliano-romagnole. Il progetto nel suo complesso ha coinvolto circa 1.500 ragazzi delle classi quarte e quinte di 7 scuole superiori, fra cui 150 studenti dell’Istituto Istruzione Superiore "Cavazzi" di Pavullo nel Frignano che, il 25 ottobre, accompagnati dai loro professori, si sono riuniti al PalaSavena di San Lazzaro di Savena (Bologna) in un evento che ha visto alternarsi talk di relatori esperti (nella foto) a momenti interattivi.

m.ped.