La grande lirica contro l’orrore: "Portiamo Verdi, Mozart e Puccini nelle case degli israeliani"

Marchetti

La lirica italiana contro l’orrore e la paura. Da mercoledì 22, nelle case degli israeliani, sui loro schermi tv, sugli smartphone e sui tablet, arriveranno tre opere liriche riprese dai teatri dell’Emilia Romagna, terra del melodramma e di grandi voci.

Gli Istituti italiani di cultura di Tel Aviv e di Haifa hanno infatti deciso di diffondere gratuitamente, tramite i loro canali social e le newsletter, tre titoli dal portale Operastreaming, creato dalla Regione Emilia Romagna con l’Università di Modena e Reggio Emilia, e seguito da appassionati di tutto il mondo (più di un milione e 600mila visualizzazioni con l’80 per cento di utenti dall’estero): dal 22 novembre "Un ballo in maschera" di Verdi, ripreso al teatro Valli di Reggio Emilia, dal 6 dicembre "Le nozze di Figaro" di Mozart registrato al teatro Abbado di Ferrara, e dal 20 dicembre "La Bohème" di Puccini, andata in scena al Teatro Comunale di Modena.

"L’opera è inclusiva grazie alla musica, un linguaggio universale che unisce al di là di ogni barriera", sottolinea Maria Sica, direttrice dell’Istituto italiano di cultura di Tel Aviv.

Dottoressa Sica, come è nata l’idea di diffondere queste opere?

"Molte attività in presenza che avevamo in calendario sono state sospese a causa della guerra. E siamo approdati così al portale Operastreaming, trovando grande collaborazione. L’opera lirica racconta sentimenti, affetti, emozioni attraverso il canto che è l’antitesi dell’urlo e del fragore che segna questi giorni dolorosi".

Come è la situazione nel vostro territorio?

"Già nella fase iniziale delle ostilità la programmazione dei nostri Istituti italiani di cultura è stata sospesa. Da parte nostra il silenzio è stato una scelta, un modo di condividere il dolore e la compassione a fianco di una popolazione sgomenta di fronte alle atrocità subite. Solo successivamente, con precauzione e consapevolezza, anche noi abbiamo elaborato una serie di interventi per essere presenti in maniera misurata in momenti così difficili".

In che modo?

"Alcuni fra i musei più importanti del Paese sono ancora chiusi al pubblico per motivi di sicurezza, così come una parte delle cineteche nazionali, le università e altri luoghi della cultura. Ecco dunque il nostro desiderio di portare la cultura e quindi anche l’opera alle persone. C’è come un vero e proprio impedimento dell’anima. In una realtà in cui ogni famiglia sta tuttora pagando il suo personale tributo attraverso l’arruolamento dei riservisti nelle file dell’esercito, il volontariato per assistere gli sfollati e il dolore per gli ostaggi non ancora rilasciati, lo spazio che rimane per la cultura è molto limitato".

Dunque queste opere possono avere un significato speciale in questo momento?

"Assolutamente sì. All’interno di un calendario di azioni culturali, la comunicazione che avviene attraverso la musica riesce a esprimere in maniera particolare vicinanza ed empatia verso il prossimo. Sono davvero grata a Operastreaming che ci permette di affermare, ancora una volta, che la cultura non è qualcosa che si limita a completare la nostra vita. Mi piace citare una frase di Marc Chagall, grande artista di origine ebraica, che diceva che la cultura è ‘quel filo rosso nella trama di un tappeto che dà coerenza a tutti i suoi motivi decorativi’. La cultura, oggi più che mai, è ciò che dà struttura e definizione alle nostre esistenze. E a ciò che siamo in relazione agli altri".