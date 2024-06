La grande musica della Corte Estense: "Omaggio alle donne e al Barocco"

Fin dal ‘400 alla corte estense di Ferrara si ascoltava musica: il duca Leonello introdusse rituali e cerimoniali, invitò eccelsi compositori come Guillaume Dufay e aprì una strada che poi Borso ed Ercole I seppero rendere ancora più splendente. Nelle dimore estensi risuonavano chansons di antica tradizione e nuovi madrigali, musicisti di vaglia come Luzzasco Luzzaschi scrivevano per i duchi, e nella seconda metà del ‘500 le dame dell’elegante concerto deliziavano i nobili al suono dell’arpa pizzicata da Laura Peverara.

Dopo il 1598, quando la capitale del ducato passò a Modena, la musica continuò a essere coltivata, e soprattutto durante il regno di Francesco II, nell’ultimo quarto del Seicento: musicista egli stesso, il duca diede ulteriore impulso alla bellezza e all’arte. E proprio a questa lunga, importante tradizione attinge il programma che le Gallerie Estensi hanno preparato in occasione della Festa europea della musica. Domani sera sia la Galleria Estense di Modena che il Palazzo Ducale di Sassuolo e la Pinacoteca Nazionale di Ferrara saranno aperti straordinariamente dalle 19.30, e dalle ore 20 ospiteranno tre concerti che – sottolinea la direttrice Alessandra Necci – "ripercorreranno alcune fasi della storia estense attraverso il linguaggio musicale, da sempre vanto e punto di forza della corte".

Alla Galleria Estense di Modena, in particolare, verrà posto l’accento sul ruolo delle donne nella musica. Le interpreti vennero accolte nelle corti, soprattutto italiane e francesi, e durante tutto il Seicento, ispirandosi al "Concerto delle dame", riuscirono a fare della musica una professione: tra le più famose, la ‘cantatrice’ Barbara Strozzi (1619 – 1677), attiva fra Padova e Venezia, che verrà ricordata nel concerto "La contesa del Canto e delle lagrime" con il Trio Strozzi di Pamela Lucciarini, soprano e cembalista. Al Palazzo Ducale di Sassuolo, piccola Versailles, fra allegorie e scene mitologiche, risuoneranno invece stravaganze e virtuosismi barocchi in un evento "Phantasticus" con i Madrigalisti Estensi guidati da Michele Gaddi. Il panorama si completa con il concerto che l’ensemble La Reverdie, fra i migliori gruppi di musica antica a livello internazionale, terrà sempre domani sera alla Pinacoteca di Ferrara, presso Palazzo dei Diamanti, proponendo mottetti, chansons e danze, emblema della raffinatezza delle corti umanistiche e rinascimentali. L’accesso ai concerti è compreso nel normale biglietto d’ingresso ai musei.