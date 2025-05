La grande pallavolo torna a Modena con il Torneo AIA Aequilibrium Cup

La grande pallavolo delle nazionali tornerà a Modena tra poco più di dieci giorni, animando il PalaPanini per il Torneo "AIA Aequilibrium Cup Women Elite" che sarà il banco di prova preliminare per la Nazionale guidata dal ct Julio Velasco in vista della Volleyball Nations League che inizierà per le azzurre a Rio de Janeiro nel fine settimana del 5 giugno. A Modena si sfideranno l’Italia appunto e poi Germania, Olanda e Turchia. Questo nel dettaglio il calendario delle partite in programma: venerdì 23 maggio si giocherà Germania-Turchia alle 16:30 e Italia-Olanda alle ore 20:00; sabato 24 maggio alle 16:30 Germania-Olanda e a seguire, sempre alle 20:00 Italia-Turchia; infine domenica 25 maggio alle 14:00 Turchia-Olanda e a chiudere alle 17:00 Italia-Germania, già protagoniste in questi giorni di due amichevoli con una vittoria a testa. La prevendita è già aperta sul sito Ticketone, con alcune promozioni riservate ai tesserati Fipav. Sarà l’occasione unica di omaggiare le campionesse olimpiche e tornare a godersi dalle gradinate del ‘tempio del volley’ una Nazionale, dopo la bellissima esperienza dei Mondiali maschili nel 2010 e di quelli femminili nel 2014. Si dice che Modena stia lavorando anche per essere sede di almeno una delle gare dell’Europeo maschile che vedrà svolgersi la sua fase finale in Italia nel 2026.

a. t.