La grande rivolta degli agricoltori

Da molto tempo è iniziata

una rivolta agricola che solo recentemente è stata oggetto di attenzione da parte dei media. Questa rivolta è stata innescata dalla stanchezza degli agricoltori nel subire sfruttamento a causa

di diversi problemi.

Tra questi, l’aumento delle tasse sul carburante e il costo sempre più elevato delle materie prime, mentre i prodotti vengono venduti allo stesso prezzo con pochi guadagni.

Questa situazione ha

portato a un calo degli agricoltori, poiché il basso guadagno non è incentivante.

Gli agricoltori sono importanti perché fin dall’inizio dell’umanità, la terra

ci ha sempre nutrito.

Oggi, possiamo osservare una concorrenza sleale

tra paesi, come dimostrato dal divieto in Italia sull’uso di fitofarmaci mentre i

prodotti provenienti dall’estero sono contaminati.

Questi prodotti vengono

acquistati a basso costo e venduti a prezzi più alti, mentre i prodotti italiani,

che sono a km zero e

più genuini,

hanno un costo maggiore.

La popolazione, tuttavia,

è sempre alla ricerca di prodotti a basso costo,

anche se meno sani,

e di conseguenza acquista sempre più prodotti

dall’estero, riducendo

la domanda per i prodotti italiani.

Pertanto, gli agricoltori sono estremamente importanti per l’industria agricola italiana. Secondo noi, la rivolta è giusta per far valere l’importanza dell’agricoltura italiana e per cercare di migliorare le condizioni di lavoro e i guadagni degli agricoltori.

Classe 3^A

(Gaia Castelli, Cristian Cantergiani, Nicole Falanelli, Samuele Florini, Martina Foli, Sabrina Khettab, Matilde Masinelli).