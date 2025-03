La grande sfida del lavoro. I giovani sono in difficoltà. Più penalizzate le ragazze

Come sono i giovani di oggi? In che modo si pongono rispetto al mondo del lavoro? E l’occupazione soddisfa le loro esigenze e, non meno importanti, i loro desideri? Queste e altre domande saranno al centro dell’incontro ‘I giovani e la sfida del lavoro" in programma stasera alle 20.30 a Modena, all’ex Centrale AEM Laboratorio Aperto in viale Buon Pastore 43, organizzato dal Centro Ferrari in collaborazione con Open Lab e patrocinato dal Comune di Modena.

Fannulloni, pretenziosi, svogliati. Spesso oggi sono questi gli aggettivi con cui vengono bollati i giovani neolaureati o neodiplomati in cerca di occupazione che rifiutano un lavoro.

"In pochi però – commenta Federico Covili, presidente del Centro Ferrari – si sforzano di approfondire quali siano le condizioni contrattuali che si celano dietro al rifiuto di un’opportunità di lavoro". Rimarca Covili: "Tanti parlano di cosa fanno i giovani, ma raramente provano ad ascoltarli davvero. I ragazzi/e sono spesso le vittime sacrificali delle distorsioni presenti nel mercato del lavoro. Questo comporta un sacrificio di menti ed energie straordinarie ed è inaccettabile".

I dati di Modena sono sicuramente migliori, rispetto a quelli nazionali, ma non possono certo renderci felici, "e sono i peggiori in regione. Se prendiamo infatti i dati Istat relativi al 2024, elaborati dalla Camera di Commercio di Modena, possiamo notare che, in un contesto di calo occupazionale, i giovani solo quelli più in difficoltà. Aumenta infatti la disoccupazione giovanile per i ragazzi dai 15 ai 24 anni, che passa dal 14,2% del 2023 al 15,7% del 2024, il dato peggiore della regione, con un dato negativo soprattutto fra le ragazze: più di una su quattro risulta disoccupata, mentre per i coetanei maschi il tasso di disoccupazione rimane al 6,8%. Ma, al di là dei numeri, c’è la realtà di giovani spesso poco valorizzati, costretti ad esperienze proibitive e a vivere una cultura del lavoro a volte tossica".

In questa ottica, durante l’incontro, verrà ascoltata proprio la voce dei giovani: la dottoressa specializzanda in psichiatria Aurora Marchi, l’ingegnere informatico e ricercatore Alberto Avallone, l’ingegnere ambientale Giovanni Uzzo, oltre ad altri giovani che stanno entrando nel mondo del lavoro. Il tema principale sarà anche il mismatch, ossia la mancata corrispondenza della domanda da parte delle imprese con l’offerta da parte dei lavoratori.

"Da un lato gli imprenditori non trovano la manodopera, dall’altro lato, la fascia maggiormente in difficoltà, la 15/24 anni, fatica a trovare un lavoro. Il che è legato, appunto, alla mancata corrispondenza tra le richieste e quelle che sono le prospettive e i desideri dei giovani. La priorità per loro non è la retribuzione ma trovare un ‘lavoro di senso’ che sappia conciliare le loro passioni personali con un impiego che possa avere un significato. Il mito del lavoro, esistente in passato, va sfatato: le generazioni attuali cercano altro. La ‘qualità’ dello lavoro sta tornando ad essere un requisito fondamentale anche quando si tratta di ricercare la prima occupazione".

Maria Silvia Cabri