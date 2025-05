’La grotta propizia’, quello strano luogo per i bilanci

Ci sono dei momenti, delle circostanze nella vita di ognuno di noi in cui avvertiamo il bisogno di fare dei bilanci, di voltarci indietro e guardare dentro a quello che siamo. Ma scegliere (si fa per dire) come occasione propizia una voragine del bosco che ci ha inghiottiti mentre con la mountain bike scendevamo in maniera forsennata una ripida parete di montagna, è, perlomeno, singolare. Ed è proprio questo che succede a Luca Damante protagonista del romanzo ’La grotta propizia’ di Roberto Valentini (ed Incontri, pagine 135).

Luca Damante è uno scrittore di successo che con i libri si è arricchito ma che si trova in una fase di blocco creativo. Isolato nel buio della grotta che lo ha divorato mentre pedalava in solitudine senza che nessuno conoscesse le sue coordinate, cibandosi di muschio, lombrichi e la carne rancida del cadavere di un lupo, mentre la speranza di essere salvato si affievolisce giorno dopo giorno, Luca Diamante non deve fare altro che elucubrare. Anche per distrarsi e non pensare alla morte.

Ricorda l’amore per sua moglie Elena nato quando erano adolescenti e il suo decadimento progressivo fino alla brusca rottura a causa di una ferale divergenza (il desiderio di Luca di avere un figlio non condiviso da Elena); la sua carriera di ’seduttore forzato’ che sublima l’ego leggendo stralci dei suoi romanzi a letto con l’amante; la fine dell’amicizia con l’unico amico vero (di amici ’a pagamento’ ne ha tanti, è il prezzo della fama). Poi riflessioni filosofiche sul suo umanesimo e sulla necessità compulsiva di leggere un libro in ogni momento della giornata quando non scrive.

E sulle ’piccole cose’ che danno la felicità. Luca si salverà, non è un segreto perché lo sappiamo dalla prima riga di un lungo flash back, ma vale la pena di leggere il romanzo con la solita scrittura acuta e ispirata di Valentini.

Claudio Gavioli