La Guardia medica si riorganizza "Un numero verde per tutti"

Guardia medica: è in arrivo un nuovo numero di telefono gratuito e unico su tutto il territorio provinciale. Dal prossimo 3 luglio l’800 032 032 sostituirà tutti gli altri numeri ora attivi sui diversi comuni: un’importante novità per il servizio di Continuità assistenziale. Il servizio di Guardia medica sarà attivo tutte le notti dalle 20 alle 8 e il sabato, la domenica e tutti i giorni prefestivi e festivi dalle 8 alle 20, quando cessa l’orario di attività del medico e del pediatra di famiglia. Chiamando il nuovo numero verde in questi giorni e orari risponderà sempre un medico, che farà subito una valutazione per fornire la risposta più adatta al bisogno del cittadino: se necessario lo indirizzerà al medico di guardia medica del territorio più vicino, ma molte volte basterà una consulenza telefonica per risolvere il problema. Il nuovo servizio vuole garantire sempre una risposta al cittadino da parte di un medico, in una logica di continuità dell’assistenza, e assicurare omogeneità sul territorio e prossimità, che si esplicita nella possibilità di visita ambulatoriale e domiciliare. Ma come funziona il servizio? Nella centrale unica telefonica di Continuità assistenziale sono presenti diversi medici: 8 durante l’orario diurno di prefestivi e festivi e 6 durante l’orario notturno, un numero stimato in base alla popolazione residente e alla media del numero delle prestazioni erogate negli anni scorsi. La presa in carico della telefonata da parte di un medico prevede un’accurata valutazione in base a protocolli predeterminati: tale valutazione può concretizzarsi in un consulto telefonico, o con l’invio del paziente a uno degli ambulatori distrettuali per una visita, o, ancora, l’inoltro della telefonata al medico del territorio più vicino al paziente.

"Il nuovo numero - ha dichiarato Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Ausl Modena - consente di dare una prima risposta medica che spesso, come mostrano i dati, è già risolutiva del problema. Si evitano così tanti spostamenti e si possono ridurre anche gli accessi ai pronto soccorso". "Gli accessi in pronto soccorso di codici bianchi e verdi sono numerosi – ha spiegato Stefania Ascari, responsabile del progetto – essendo tra il 65 e il 70% degli accessi. Quindi la possibilità di avere una risposta alternativa per bisogni non urgenti è fondamentale".

Il nuovo servizio consentirà poi di offrire una risposta ai bisogni urgenti più efficiente ed equa, poiché omogenea sulle diverse aree del territorio provinciale, e al contempo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse sanitarie. La digitalizzazione del processo di presa in cura prevede poi l’attivazione di strumenti digitali per la registrazione delle chiamate, per garantire maggiore sicurezza a tutela sia del cittadino che del medico.

Sofia Silingardi