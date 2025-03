La Kerakoll raddoppia in India. Apre lo stabilimento di Jaipur

Kerakoll Group inaugura un nuovo impianto produttivo a Jaipur, il secondo che l’azienda sassolese apre in India, affiancandolo a quello, presente dal 2014, di Vadodara, nello stato del Gujarat. Qui siamo invece in Rajastan, e la nuova unità produttiva sarà strategica per servire il nord di un paese che per Kerakoll costituisce uno dei mercati più rilevanti a livello globale, su cui nel 2023 il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati per 33 milioni di euro, rispetto ai 31 milioni del 2022, con una crescita media annua del 18% negli ultimi 5 anni e una quota di mercato nel Paese che si attesta ad oggi al 7%.

Il nuovo stabilimento, esteso su 51mila metri quadrati totali, 28mila dei quali utilizzati per l’area produttiva, il magazzino e gli uffici, ha richiesto un investimento complessivo pari a 30 milioni di euro ed ha una capacità produttiva di 150 mila tonnellate annue, eventualmente raddoppiabili a regime.

"Aggiungiamo un altro tassello al percorso di sviluppo internazionale di Gruppo", ha commentato Marco Zini, Group CEO di Kerakoll, mentre il Vice Presidente della multinazionale sassolese ha espresso "grande soddisfazione: questo ulteriore passo conferma attua i piani di sviluppo programmati per la regione Asia-Pacific, su cui Kerakoll intende consolidare la posizione di azienda di riferimento all’interno del mercato indiano delle costruzioni".

Tornando al nuovo stabilimento, la struttura è stata realizzata secondo i più avanzati standard costruttivi di sostenibilità e attenzione all’ambiente tipici dell’industrial footprint di Kerakoll, attraverso l’impiego di impianti fotovoltaici in grado di produrre annualmente 1.492 MWh di energia, pari al fabbisogno elettrico equivalente di 1.036 abitazioni ogni anno, con una riduzione di emissioni di carbonio di 1.268 tonnellate all’anno. I carrelli elevatori utilizzati nello stabilimento, progettato per massimizzare l’uso della luce naturale, sono inoltre alimentati a batteria al 100%.