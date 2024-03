La Kerakoll regola Piacenza. Univolley cede al tie break

Non ci sono grosse sorprese nei risultati delle squadre modenesi: la Kerakoll Sassuolo ha sprecato solo un set più del previsto per superare la Gas Sales Piacenza, battuta 3-1 (23/2525/15 25/20 25/22), ma rivelatasi più scorbutica del previsto, nonostante i 18 punti di Bigarelli. Con la National Villa d’Oro che riposa, le squadre di casa nostra non portano a casa però alcun altro successo, pur sfiorandolo come ha fatto l’Univolley Carpi a S.Martino in Rio, sconfitta dall’AMA per 3-2 (25/23 25/21 23/25 22/25 15/8) i carpigiani hanno iniziato male, riuscendo però a raddrizzare la gara per strappare un punto pesantissimo per la classifica. La stessa operazione non è invece riuscita alla Malagoli Tensped Spezzanese, battuta in casa 1-3 (25/23 19/25 18/25 21/25) dal Dual Caselle Sommacampagna, dopo aver illuso nel primo set, e sempre con grossi problemi di formazione. Senza storia la trasferta della Moma Anderlini a Monticelli d’Ongina, con la locale Canottieri che vince facile per 3-0 (25/14 25/20 25/23). Nei tornei femminili, con il Volley Modena che prova oggi a strappare qualche altro punto al forte Rubiera, in B1 femminile la BSC Materials Sassuolo rispetta il pronostico regolando nettamente le giovanissime del Piacenza per 3-0 (25/16 25/14 28/26). In B2 femminile prova di forza della Zerosystem S.Damaso, che tra le mura amiche della Bortolamasi supera con grande autorità la giovane Moma Anderlini per 3-0 (25/19 25/14 25/18). Importante anche il successo della Drago Stadium Mirandola in casa sul Piadena: 3-1 (23/25 25/14 26/24 25/17)il finale, con terzo set decisivo vinto di forza ai vantaggi. Niente da fare invece per la Hidroplants Soliera 150, battuta in casa 1-3 (22/25 25/14 23/25 20/25) dal Top Volley Verona, dopo un secondo set che aveva illuso i tifosi solieresi.

Riccardo Cavazzoni