La Lapam piange Fontanazzi, oggi i funerali

Lo chiamavano ’il segretario diplomatico’, e fu Segretario generale Lapam dalla metà degli anni ’80 fino al 1993, con le presidenze di Ivano Spallanzani prima e di Francesco Biagini poi. È morto a Pavullo, il suo paese dove aveva sempre vissuto, Giuseppe Fontanazzi, una vita professionale spesa soprattutto in e per la Lapam. In associazione dal 1973 e fino alla pensione di fine anni ‘90, Fontanazzi ha saputo incarnare i valori dell’artigianato e del lavoro autonomo in anni di transizione, quelli del passaggio alla cosiddetta ’Seconda Repubblica’ che hanno investito in modo importante anche la rappresentanza d’impresa.

Fontanazzi era nato a Pavullo 86 anni fa e dal ’suo’ Frignano era poi sceso a Modena per occuparsi della segreteria generale Lapam dopo essere stato per anni funzionario. Il ricordo dell’attuale Segretario Generale, Carlo Alberto Rossi, è affettuoso: "Sono stato assunto in Lapam proprio da Fontanazzi, e ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le doti di equilibrio e saggezza. Negli anni più volte abbiamo avuto modo di confrontarci e anche pochi anni fa, per il 60esimo dell’associazione, ci siamo risentiti. La sua scomparsa ci lascia un po’ più soli".

I funerali di Fontanazzi, che lascia la moglie Marta, la figlia Francesca e il nipote Andrea, si svolgeranno oggi alle 14,30 presso la Pieve di Monteobizzo di Pavullo