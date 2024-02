La Lega batte un colpo: "Candidature a sindaco, con gli alleati vogliamo un confronto costruttivo"

"Finalmente si è concluso il rito barboso. Mancava solo l’inno dell’Internazionale della candidatura da parte del PD di Massimo Mezzetti a sindaco di Modena, che ringrazia della generosità di un partito a cui non è neppure iscritto". La butta sull’ironia (ma non tanto) Lega Modena nel commentare il lungo iter che ha portato i Dem a scegliere come candidato proprio l’ex assessore regionale alla cultura. "Il suo cursus honorum politico lo porta dal Pci al Pds fino ai Ds, non oltre. Quello umano da Roma a Modena poi Bologna – scrive il Carroccio modenese in una nota – Una festa fatta in casa, priva di sbavature come da copione, recitato a memoria, ma anche con slanci ed entusiasmi piuttosto contenuti. Comunque si può dire di tutto, ma certamente non è il nuovo che avanza. Se il quadro è ben congegnato i contenuti mancano, come nei grandi progetti ’culturali’ modenesi ai quali per ultimo Muzzarelli ha anche frettolosamente aggiunto San Pietro. Non sapeva dove collocarlo. L’impressione forte è quella di aver assistito al ’quasi’ funerale di un partito, quello Democratico, che ripone in un Ceo, che viene da fuori o più precisamente dal lontano Pci, la speranza di resuscitare un popolo di cui gli resta solo un lontano ricordo. Il ’quasi’ potrebbe cadere alle prossime elezioni amministrative. Purtroppo per noi quel che veramente resta è il desolante panorama dei problemi e disastri in cui i signori della sinistra lasciano Modena dopo averla governata per ottant’anni e che solo altri potranno risolvere. L’elenco è lunghissimo e anche noto, cresciuto di legislatura in legislatura, una fallimentare eredità che l’attuale sindaco Muzzarelli passa ’trionfalmente’ al successore". L elenco parte dal "gravissimo sfascio della sanità, divenuta inaccessibile, che coinvolge tutti i modenesi, una sanità che nega il diritto alla salute e mina la fiducia verso le istituzioni"; poi l’insicurezza, il flop del piano rifiuti; la carenza della assistenza dei servizi sociali; la viabilità in certi orari paralizzata in strade colabrodo; ecc. ecc. Come Lega di Modena stiamo lavorando assieme al Centrodestra con serietà e impegno per proporre alla città una candidatura a sindaco di alto profilo umano e sociale, unitaria e con una visione di governo proiettata al futuro, in grado di fare diventare Modena una città competitiva a livello europeo ed internazionale puntando sulle tante eccellenze presenti nel territorio. Proprio per questa ragione e con la determinazione di offrire un contributo di valore, auspichiamo un confronto costruttivo con i nostri alleati. Sul programma anzitutto, volto alla comunione degli intenti e delle finalità per il bene di Modena; e sulle persone più idonee da candidare, per le quali, come Lega Modena, siamo pronti ad indicare diversi nominativi di valore e da valutare insieme".

Per Modena Volta Pagina il candidato sindaco del Pd Massimo Mezzetti si è presentato agli iscritti del partito toccando alcuni temi di interesse per la città. Ha parlato di urbanistica, di mobilità, del problema della casa, di immigrazione e di legalità restando sul piano dei principi generali, con un intervento stilisticamente alto, ma molto lontano dalla concretezza dei problemi e soprattutto acerbo per la costruzione di un programma di governo per Modena. Umanamente comprensibile la volontà di non scontentare le tante, litigiose correnti del PD, di non urtare troppo la suscettibilità dell’iroso sindaco uscente, di non allarmare gli interessi economici e le rendite di posizione che hanno prosperato nell’ultimo decennio".