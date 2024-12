La Lega del Filo d’oro alla mostra di Dalí

Dopo la giornata formativa nazionale, che si è tenuta con grande successo e soddisfazione a metà del mese di novembre, la Lega del Filo d’oro è tornata alla mostra dedicata a Salvador Dalí con una seconda iniziativa che, questa volta, ha visto come protagonisti proprio i soggetti sordo-ciechi dell’associazione alle prese con una visita in diretta al museo. L’iniziativa ha rappresentato il completamento dell’iniziativa di formazione all’accompagnamento dei sordo-ciechi del mese scorso.

Come nell’occasione precedente è stata ovviamente offerta al gruppo coinvolto la possibilità di toccare con mano alcune opere esposte, principalmente sculture. L’allestimento ’Nella mente del Maestro’, curato da Dalí Universe con il patrocinio del Comune, propone una selezione di opere che testimoniano lo stretto legame tra metodo surrealista e rivoluzione psicanalitica, con un’attenzione particolare al metodo ’paranoico-critico’ che ha reso celebre Salvador Dalí in tutto il mondo.

"Questo secondo appuntamento rappresenta, a mio parere, un’occasione di grande arricchimento non solo per il gruppo della Lega del Filo d’oro che ci ha fatto visita, che ha potuto vivere un’esperienza nuova di grande arricchimento culturale, ma a maggior ragione per noi, che attraverso il modo di esplorare la mostra di queste persone possiamo cogliere sfumature e interpretazioni nuove legate al mondo di Dalí che talvolta risulta ancora misterioso" ha commentato il responsabile della mostra Tomaso Neri.