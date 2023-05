La Lega fa i conti "Il servizio costa oltre un milione di euro La Tari aumenterà"

"La raccolta differenziata ci costerà un milione e 200mila euro in più. È di tutta evidenza che questa ’pratica’ del porta a porta è inefficiente, inefficace e costosa". L’attacco è del segretaria della Lega Modena Caterina Bedostri, Valentina Mazzacurati Referente enti locali del partito,

Mario Mirabelli vice segretario che hanno esaminato il Piano economico finanziario.

"La mancata variazione della Tari votata giovedì in Consiglio è solo un diversivo per non far infuriare i cittadini. Dal prossimo anno dovrà aumentare, e lo dice il Pef che sottolinea come la raccolta differenziata ci costerà 1,2 milioni in più. La Giunta ci dica a che gioco sta giocando? Perché adottare un sistema vecchio, costoso ed inefficiente? Perché obbligare i cittadini ad un servizio peggiore per poi pagare di più? Sappiamo bene che non ci saranno benefici nemmeno in termini di inquinamento".

La verità, secondo la Lega, "è che l’Amministrazione tratta i modenesi come dei sudditi, su cui sfogare qualsiasi malsana idea, così come successo per il Porta a Porta. Gli ultimi dati ufficiali, indicano la raccolta differenziata per la città di Modena al 60,99%, la situazione creatasi in questi ultimi mesi, sotto gli occhi di tutti, porterà ad un incremento di quel dato, come si attende l’Amministrazione comunale? Sicuramente No". Mentre "l’aumento dei costi del servizio, che dovrà essere rivisto nell’utilizzo delle tempistiche di raccolta e del personale utilizzato, ricadrà, in termini economici, sulle tasche del cittadino".

Intanto è stata depositata ieri l’annunciata interrogazione al sindaco da parte del Pd sugli aggiornamenti sulla raccolta. "È un Partito democratico attento e vigile – rimarca il capogruppo Antonio Carpentieri – sull’evoluzione e il completamento di un cambiamento epocale per ciò che concerne la raccolta dei rifiuti. Ormai stiamo arrivando al completamento della trasformazione col Quartiere 2 che da ultimo dovrebbe ultimare le operazioni in giugno. Arrivati a questo punto, e dando voce ad alcune inevitabili criticità, soprattutto riguardo l’accumulo di rifiuti in alcune zone, siamo allora a chiedere intanto alcune delucidazioni sui dati: quali fossero quelli della raccolta differenziata prima del porta a porta e quali sono quelli attuali. In seconda istanza siamo a promuovere di nuovo il potenziamento dei cosiddetti ‘spazzini di quartiere’, che possono essere senza dubbio un validissimo ausilio alla raccolta dei rifiuti e al mantenimento della pulizia delle strade e dei marciapiedi cittadini".

Infine, aggiunge il Partito democratico, " le due questioni che ci premono molto: chiediamo all’Amministrazione se vi siano delle implementazioni in programma riguardo alla raccolta porta a porta, giunta ormai al termine del suo percorso di coinvolgimento di tutta la città, e se siano previsti nuovi e diversi incontri di tipo informativo, per garantire una sempre maggiore interazione e collaborazione con la cittadinanza".