La Lega: "Più agenti e videosorveglianza Sulla sicurezza non prendiamo lezioni"

Non si è fatta attendere la replica della maggioranza che sostiene l’amministrazione leghista di Mirandola alle accuse della segretaria Pd Anna Greco che aveva parlato di "insicurezza locale invitando la Giunta a smetterla con la propaganda". "Non prendiamo lezioni da chi non conosce le Forze dell’Ordine" replica il segretario provinciale Lega Guglielmo Golinelli: "Dispiace ogni volta dover ricordare che con la Lega al governo della città il numero di agenti di Polizia Locale è passato da 14 a 21, con 2 nuovi agenti che arriveranno a settembre e ulteriori due già a bilancio (totale 23). Inoltre, oltre 1 milione investito nell’ultimo anno tra videosorveglianza, strumentazione e mezzi, e vigilanza privata a presidio del territorio". Fa eco l’assessore a Bilancio e Sicurezza Roberto Lodi che parla di "accuse prive di fondamento, provenienti da chi ha trascurato la sicurezza in 70 anni di governo".

Alberto Greco