La Lega sul parco dello Sport: "È un fardello economico"

Finisce nel mirino della Lega la variazione di bilancio da 735mila euro per l’adeguamento del Parco dello Sport di Maranello. "La variazione – scrive Stefano Ferri - si aggiunge a una lunga serie di spese, e mette a dura prova la sostenibilità del progetto. Il primo stralcio del Parco dello Sport è già costato oltre 10 milioni, il secondo ne ha richiesto ulteriori 687mila, ed il terzo è già previsto in bilancio per oltre 2,3 milioni". Il Parco dello Sport, prosegue Ferri, "doveva essere un’opportunità per tutta Maranello, ma rischia di trasformarsi in un fardello economico e sociale, ed il Comune continua a utilizzare risorse mentre progetti per scuole, manutenzioni e servizi sociali restano fermi". La replica dell’amministrazione comunale arriva, in consiglio comunale, dall’assessore ai Lavori pubblici Chiara Ferrari. "La somma finanzia un intervento integrativo per risolvere un problema emerso al Centro Nuoto dopo i collaudi, su cui riteniamo di non avere responsabilità e che ci vede in contenzioso con i soggetti coinvolti nell’esecuzione. Nell’interesse dei cittadini, abbiamo scelto di anticipare le spese per poi chiedere il risarcimento. Inoltre, nel primo stralcio gli unici costi aggiuntivi non coperti da fonti esterne ammontano a 750mila euro e sono dovuti all’ampliamento del progetto originario, mentre per gli altri stralci – conclude Ferrari - i costi previsti sono rimasti sostanzialmente invariati".

s.f.