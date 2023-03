La leggenda del diavolo a Sasso Rosso

Nella seconda uscita lungo la Via Romea abbiamo visitato la località di Sasso Rosso, che prende il nome da un grande masso di colore rosso presente nell’area. Si tratta di un’ofiolite, un tipo di roccia formatasi nelle profondità marine circa centottanta milioni di anni fa e poi emersa durante il processo di formazione della catena appenninica. La particolare colorazione della roccia ha fatto nascere una leggenda che ha come protagonista nientemeno che il diavolo. Ora ve la raccontiamo... Lucifero era un angelo che si credeva migliore di Dio e a causa di ciò venne cacciato dal Paradiso dall’Arcangelo Gabriele. Lucifero, scagliato verso la Terra, cadde su un enorme sasso nei pressi della casa di una signora pavullese. Affamato rubò delle crescentine e trovandole deliziose ne fece una gran scorpacciata. Aveva davvero esagerato e gli venne un terribile mal di pancia. Quindi, per digerire, decise di rifugiarsi in una grotta che si trovava all’interno del grande masso. Intanto l’Arcangelo Gabriele lo cercava per tutta la Terra e quando lo trovò gli disse che di lì a breve sarebbe stato rinchiuso nell’Inferno. La rabbia di Lucifero fu grandissima e a causa di ciò il sasso in cui si era rintanato diventò rosso.

Classe 1°H