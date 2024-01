La lettera del vescovo alla città: "L’amore contro la solitudine". La sfida è spegnere l’odio social

Marchetti

Viviamo nell’epoca delle comunicazioni istantanee, in cui è semplicissimo scambiarsi informazioni ed entrare in rete con miliardi di persone. Eppure, proprio in questo orizzonte di (apparenti) relazioni, si fa strada il rischio di un "isolamento sociale", e "il pericolo della manipolazione e della polarizzazione è tutt’altro che teorico". Dunque, in un "clima sociale teso e violento", emergono più le urla degli haters che le carezze delicate dei buoni samaritani che operano ogni giorno, nella riservatezza e nel silenzio, per costruire la fraternità. È questo lo scenario in cui ci accompagna quest’anno la "Lettera alla Città" che – come tradizione – l’arcivescovo Erio Castellucci ha diffuso a pochi giorni dalla grande festa di San Geminiano. "Soli, ma trafitti da un raggio di sole", ovvero "Dall’isolamento alla fraternità", è il titolo del documento di ispirazione sociale, anzi civile (dodici pagine molto ricche di contenuti) che ci chiama a riflettere su fenomeni molto evidenti del nostro vivere anche a Modena.

Don Erio prende spunto dalla celebre poesia di Salvatore Quasimodo, "Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole; ed è subito sera". "La solitudine si declina all’io e al noi", scrive l’arcivescovo. Esiste cioé una solitudine ‘buona’, quel momento di quiete e di raccoglimento anche spirituale che ognuno di noi cerca a volte, come "presidio della dignità individuale", ma non esclude il desiderio di costruire relazioni. Tuttavia c’è pure una solitudine ‘cattiva’, nutrita spesso di egoismo o narcisismo, che – aggiunge don Erio – ci spinge invece "a ripiegarci su noi stessi e rimanere chiusi entro la cornice del nostro piccolo specchio". Ed è in questo ambito che aumenta il disagio anche fra i giovani, "si moltiplicano gli episodi di bullismo, le baby gang, gli abbandoni scolastici, le patologie psichiche, le forme di autolesionismo, i disturbi alimentari, il gioco d’azzardo".

Per vincere questa solitudine perversa, occorre – come nella poesia – essere trafitti da un raggio di luce che don Erio identifica nell’amore, quello che ci apre agli altri e ci rende capaci di condividere anche la sofferenza e il dolore altrui. Un amore vero, sincero, disinteressato: l’amore invece è ammalato quando diventa "brama di possesso anziché proposta di dono", continua don Erio, riferendosi anche alle tragiche violenze sulle donne e ai femminicidi, emblemi di un "maschilismo purtroppo presente, radicato e attivo – prosegue –. Quanto più una civiltà si costruisce su grezzi rapporti di forza e freddi calcoli, tanto meno spazio pubblico resta alle donne".

Citando un’altra poesia, "Alla sera" di Ugo Foscolo, don Erio osserva che la sera della vita, quindi la prospettiva della morte (che per i cristiani apre alla pienezza di vita, all’eternità), dovrebbe farci meditare: "La morte relativizza gli affanni e le agitazioni, i tormenti e le rabbie – scrive –. Misurarsi con la fine della vita significa placare le passioni, abbassare rancore e odio, smorzare istinti bellicosi e distruttivi", e ci dovrebbe far capire che siamo tutti "fragili e passeggeri in questa vita". Invece, in tante persone, e soprattutto sui social, fra i leoni da tastiera, alberga sempre uno "spirto guerrier" (parole di Foscolo) incontrollabile. "Nascono così le fake news, alle quali purtroppo tanti abboccano, rilanciandole e gettando pietre addosso alle vittime di turno", annota don Erio. E – complici gli algoritmi che tengono conto delle nostre preferenze e ci mostrano sempre i contenuti che ci piacciono – molti vivono nelle cosiddette ‘bolle mediatiche’ che autoalimentano e rafforzano sempre le stesse convinzioni. Non si aprono al confronto, non si mettono in discussione. Sono sempre più isolati. Internet e il digitale sono risorse, non c’è dubbio, "ma decisivo è saperlo padroneggiare e non diventarne schiavi".

Proprio San Geminiano, che si recò a Costantinopoli per liberare dai demoni la figlia dell’imperatore, ci dimostra "che non esiste la contrapposizione, oggi spesso percorsa, fra identità e dialogo", dice l’arcivescovo. Insomma, ognuno di noi può essere se stesso ma sapersi relazionare, costruendo ponti e non muri. "La sfida per la Città, e anche per la Chiesa che vi è vitalmente inserita, è di spegnere l’aggressività assumendo lo stile del Buon Samaritano" che si prende cura: "Quelli che offendono, feriscono e distruggono fanno rumore e destano impressione – fa notare don Erio –. Chi soccorre, cura e costruisce, lo fa invece silenziosamente. Questa disparità crea la sensazione che il mondo sia in balia degli haters e dei violenti, mentre il mondo è preziosamente intessuto di gesti nascosti amorevoli e solidali".