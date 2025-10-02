La lettera di Gabriela Trandafir: "Ho subito gravi maltrattamenti ma nessuno mi ha ascoltata"

"Si è sempre vantato di avere conoscenze tra le forze dell’ordine. Mi diceva: ‘Non è ancora nato nessuno che possa darmi contro’. Una volta uscita dalla caserma dei carabinieri di Castelfranco ero ancora più spaventata di quanto ero entrata; avevo capito per l’ennesima volta che le parole di mio marito erano vere". A raccontare ciò che stava vivendo o, meglio, subendo è stata Gabriela Trandafir, uccisa dal marito Salvatore Montefusco insieme alla figlia di lei, Renata a giugno del 2022. Quella lettera, Gabriela, la scrisse qualche giorno prima di essere ammazzata: ne aveva parlato con la sorella, Elena, spiegandole che, se le fosse capitato qualcosa avrebbe trovato alcuni fogli di denuncia nascosti sotto la ruota di scorta della sua auto. "Ne sono entrata da pochi giorni in possesso – spiega Elena Trandafir – sono oggetto di sequestro dopo che sono stati rinvenuti nella caserma di Castelfranco. Non si fidava più di nessuno mia sorella; per questo aveva messo tutto in una valigetta che avrebbe voluto consegnare al giudice. C’era anche la dimostrazione di come ricevesse soldi da nostra madre, dalla Romania eppure tutti l’hanno accusata di essere interessata solo al denaro. Oggi ho i sensi di colpa, sapevo del manoscritto ma non potevo sapere cosa sarebbe accaduto qualche giorno dopo", conclude. Come noto nei giorni scorsi è arrivata la condanna all’ergastolo in appello per il 70enne Salvatore Montefusco, in accoglimento dell’impugnazione della Procura contro i 30 anni inflitti in primo grado all’uomo. Ma, per capire quanto oggi siano importanti quelle parole, è bene fare un passo indietro. Infatti la procura ha chiesto il processo per il per carabiniere che – secondo le accuse – si rifiutò di raccogliere la denuncia della vittima. L’udienza è fissata per il 16 ottobre davanti al Gup. Il reato contestato al luogotenente riguarda anche il fatto di non aver proceduto nei termini stabiliti alle indagini richieste dalla stessa Procura, quando la querela venne effettivamente presentata, il giorno dopo, in un’altra caserma. Quei fogli scritti nero su bianco da Gabriela sono stati trovati il 9 settembre durante l’inventario: tre tre fogli manoscritti in cui a donna raccontava delle vicende relative alle querele sporte a Castelfranco, Bologna e Conegliano. "Ho subito maltrattamenti, stalking e minacce nei miei confronti e dei miei figli – scrive Gabriela. Sono stata due volte dai carabinieri di Castelfranco (facendo riferimento al 13 luglio e ad agosto) e si sono rifiutati di prendermi la denuncia dicendo che non c’era il maresciallo. In poche parole sono tornata al pomeriggio. Una volta dentro i miei sospetti si sono avverati, visto che il maresciallo mi ha convinta a non sporgere denuncia contro mio marito. Ma addirittura mi ha suggerito di fare finta di aver smarrito la tessera sanitaria". Gabriela riflette poi sull’ingiustizia subita: "Loro dovrebbero proteggere me e i miei figli, sapendo che ha il codice rosso, essendo anche in possesso delle armi. E ancora. "Ho ascoltato il consiglio di mia sorella e mi sono rivolta ai carabinieri di Bologna, che hanno capito la situazione". La donna conclude la lettera facendo presente come la situazione nel frattempo fosse peggiorata: "La polizia di Conegliano (Treviso) mi ha detto di non rientrare a casa per non correre rischi, dopo che è stato trovato il gps sotto la macchina messo da lui". L’ultima pagina del manoscritto è invece dedicato al figlio, Junior, da tempo chiuso in camera, attaccato al pc. "I servizi sociali sanno la situazione". Nei prossimi giorni è dunque fissata l’udienza nei confronti dell’allora vice comandante della tenenza di Castelfranco"