La lettera pastorale. Il pentagono di Don Erio : "Ecco le cinque azioni che portano alla pace"

"Pace" è stata l’ultima parola che Papa Francesco ha affidato a noi tutti: "Vorrei che tornassimo a sperare che la pace è possibile!" ha scritto nel suo messaggio pasquale che non è riuscito a leggere ma è entrato direttamente nei nostri cuori. "La pace sia con tutti voi!", sono state le prime parole di Papa Leone XIV, affacciandosi dalla loggia della Basilica di San Pietro pochi minuti dopo la sua elezione. In questi tempi turbolenti, con guerre sempre più dolorose e incombenti, "Pace" è la parola su cui l’arcivescovo Erio Castellucci ha deciso di imperniare la sua Lettera pastorale per l’anno 2025 - 2026. "Cristo è la nostra pace, disarmata e disarmante" è il titolo del documento (di più di trenta pagine) che riprende i due aggettivi utilizzati già da Papa Leone nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace: "Le riflessioni che seguono – esordisce don Erio – cercano con semplicità di tracciare alcuni sentieri di pace per noi cristiani delle Chiese di Modena - Nonantola e Carpi, a partire dalla Pace in persona, Cristo morto e risorto".

L’arcivescovo inizia ricordando i tanti conflitti che lacerano il mondo: "56 Paesi sono attualmente coinvolti in grandi conflitti, e complessivamente la metà delle nazioni del pianeta oggi è coinvolta, direttamente o indirettamente, in qualche conflitto armato", e riporta le testimonianze di giovani cattolici di Gaza e di Tel Aviv, della Russia, dell’Ucraina, della Birmania e del Sudan che hanno partecipato al Giubileo dei giovani a Tor Vergata. "La guerra è impasto di tutti i mali", annota don Erio: la guerra distrugge tutto, la vita, la salute, la famiglia, ogni istituzione educativa e culturale, il lavoro, l’economia, il diritto, la giustizia, l’ecosistema. "Chi è per la guerra è, per ciò stesso, contro la dignità e la vita umana". La Chiesa non è per un pacifismo ingenuo o utopistico, "e come un genitore ha il dovere, e non solo il diritto, di proteggere i propri figli da ingiusti aggressori, così uno Stato ha il dovere di proteggere i propri cittadini; e, quando non riesce o non vuole, è obbligo della comunità internazionale intervenire". Però, aggiunge l’arcivescovo, "i limiti della difesa armata, ben delineati dalla dottrina della Chiesa e dal diritto internazionale umanitario, sono spesso infranti, proprio perché la guerra innesca un meccanismo istintivo di odio ad un certo punto irrefrenabile". E anche "un riarmo massiccio, come quello che negli ultimi mesi sta tentando persino l’Europa, serve solo ad aumentare la tensione e preparare nuovi conflitti".

Ecco allora che, come Papa Leone, anche don Erio propone cinque azioni, ovvero "un pentagono di pace", un pentagono differente "da quello statunitense, ormai sinonimo di strategia bellica": occorre "sdegnarci e alzare la voce; favorire il dialogo; pregare e intercedere; rimboccarci le maniche e aiutare; testimoniare e rimanere fedeli a Gesù". Questo pentagono di pace "comincia con il disarmo delle coscienze, troppe volte corazzate dallo scudo del disinteresse e rivestite della terribile arma dell’indifferenza", e continua con il "disarmo delle parole": "Incisivi ma non aggressivi, forti ma non violenti: così Gesù vuole i discepoli e questo è il tono linguistico che consegna loro". La pace, per i credenti, va implorata nella preghiera, "in modo da disarmare le anime": la terza guerra mondiale a pezzi, già evocata dieci anni fa da Papa Francesco, "è una realtà, e i pezzi sembra che si avvicinino sempre di più tra loro, tendendo pericolosamente a saldarsi". Poi c’è "il disarmo delle mani", la necessità di impegnarsi in prima persona, "donando risorse personali – tempo, denaro, energie – a chi in qualsiasi modo è colpito dalle guerre". Don Erio ricorda gli esempi luminosi del beato Odoardo Focherini e di don Elio Monari, testimoni di pace, e sottolinea che la pace inizia anche dal nostro piccolo, dal "disarmo dei cuori", da gesti quotidiani di fraternità e riconciliazione. La Lettera si conclude con la toccante invocazione alla Madonna che l’arcivescovo aveva già pronunciato durante la Messa solenne dell’Assunzione in cattedrale a Carpi: "Regina della pace, prega per noi".