La lettura come terapia. Oltre 1300 i libri portati ai bambini in Pediatria

‘I libri come cura’: l’azienda sanitaria Ausl Modena ha tirato ieri le somme dell’iniziativa ‘Aiutaci a crescere: regalaci un libro’ in collaborazione con le librerie ‘Giunti al punto’ e arrivata al suo terzo anno consecutivo. La campagna si è rivolta ai cittadini modenesi invitandoli a regalare un libro ai bambini ricoverati presso i reparti pediatrici della città. Con 1300 volumi donati nel 2024 - 200 dall’azienda AD Consulting, rappresentata dal suo presidente Andrea Goldoni - il progetto si chiude positivamente anche quest’anno.

"La lettura è uno strumento fondamentale per i bambini: il ricovero è una situazione anomala per tutti, specialmente per i più piccoli" commenta la vice-sindaca Francesca Maletti – la lettura, con l’immaginazione o attraverso la voce conosciuta e rassicurante di chi legge per i piccoli pazienti, contiene la situazione di fragilità emotiva in cui si vengono a trovare e li rassicura. Quest’iniziativa è un’ulteriore esempio della sinergia che esiste in città fra pubblico e privato: dove il primo segnala un bisogno, è anche il privato a contribuire per una risposta" continua Maletti. "I libri sono una cura e i reparti possono fare scuola – prosegue Cristina Scacchi, coordinatrice dell’Unità pediatrica di Modena – promuoviamo e incoraggiamo la lettura nei piccoli pazienti. Leggere dovrebbe essere come respirare: si tratta di una dipendenza sana. Più libri ci sono e meglio è. Spesso ormai i tablet e gli schermi sono diventati una babysitter o un diversivo, ma peccano di coinvolgimento e non stimolano intelligenza e fantasia".

L’iniziativa trova le origini nel progetto di Andrea Spanò, oggi direttore del distretto AUSL Modena ma che già 23 anni fa aprì le porte dell’ospedale di Pavullo ai libri come strumento di supporto ai più piccoli con l’iniziativa ‘Nati per leggere’. Se l’idea di questo progetto è arrivata dalle istituzioni e gli addetti ai lavori, richiamando il commento della vice-sindaca Maletti "L’energia è arrivata dai privati: i cittadini si attivano per supportare questa idea – chiosa Giorgia Zanasi, responsabile per Giunti – e nei nostri tre negozi in città, quando si è proposto ai clienti di regalare un libro abbiamo visto con soddisfazione partecipazione e adesione. Nei libri si rispecchiano ancora valori come la condivisione, sono fonte di emozioni, ci fanno immaginare e riconoscerci anche nel prossimo".

Francesco Lolli