La lezione anti-violenza. Una panchina rossa al liceo Muratori: "Insegniamo il rispetto"

Una panchina rossa per dire no alla violenza. Un simbolo di amicizia, amore, di rapporti sani e non tossici. Un modo per comunicare al prossimo che si farà attenzione a non ferirlo. L’hanno richiesta nel corso di un recente incontro con l’assessora Camporota e ieri è stata installata nel cortile del liceo classico Muratori, segno della lotta contro la violenza alle donne. A desiderare che la panchina rossa fosse installata anche presso l’istituto in questione sono stati gli stessi studenti che ieri – in vista delle celebrazioni per la Giornata della donna – hanno dato simbolicamente una prima spennellata alla panchina alla presenza della preside, dottoressa Giovanna Morini e appunto dell’assessora Alessandra Camporota, ora con delega anche alle politiche di genere. La dirigente Morini, in apertura della cerimonia di inaugurazione della panchina ha letto un brano tratto dal discorso del papà di Giulia Cecchettin.

"Gino Cecchettin ha avuto la forza di coinvolgere politici e ministero dell’istruzione per attivarci sui temi civili, di rispetto alle donne – ha detto Morini –. Chissà che un giorno non riusciamo ad incontrarlo di persona. Questo simbolo vuole essere un monito, una memoria permanente della necessità di vivere relazioni di rispetto tra ragazzi e ragazze, situazioni di ascolto, di empatia. Sono stati i ragazzi all’interno di un dialogo con Camporota a riflettere su questo tema forte, della sicurezza delle donne e proprio dai ragazzi, insieme all’assessore è venuta questa idea di porre questo simbolo, la panchina a scuola. Un gesto che arriva in contemporaea quasi con la nascita della fondazione intitolata a Giulia Cecchettin".

Gli studenti hanno quindi letto una poesia scritta da Francesca Chilò, studentessa di quinta L: "E’ importante che la panchina ci sia per quello che rappresenta: a scuola è bene parlare di queste tematiche. Nella poesia ho ripreso anche storie di donne, mitologiche, quelle che si studiano sui banchi per far capire che la violenza c’è da sempre e la scuola deve sforzarsi di estirparla" ha detto Francesca".

Il rappresentante di istituto, Alessandro Magnani ha sottolineato come l’installazione della panchina sia una bellissima occasione per far ricordare in qualsiasi giorno dell’anno, della settimana la lotta alla violenza di genere. Cristina, Paolo e Mattia hanno regalato ai compagni e alle istituzioni un toccante momento musicale, con Til It Happens to You, un brano della cantante Lady Gaga che sensibilizza sulle violenze sessuali che avvengono nei campus universitari statunitensi. Altre studentesse si sono quindi alternate nelle letture a tema, tra cui gli ultimi versi della poesia di Cristina Torre Cáceres, artista e attivista peruviana "Se domani sono io, mamma, se non torno domani, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima".

"Oggi diamo il via alla settimana che culmina con l’8 marzo – ha detto l’assessora Camporota – inaugurare una panchina rossa al liceo Muratori per me ha un grandissimo valore: la panchina è luogo di ascolto, incontro, dove si fanno confidenze e dove è possibile denunciare episodi di discriminazione, violenza. Il messaggio è quello di non tacere, di non voltarsi dall’altra parte ma reagire alle ingiustizie attraverso la solidarietà e l’amicizia".