La Liberazione in città. Ecco il video inedito

Dopo la proiezione pubblica in piazza Torre lo scorso 24 aprile, il video ’I giorni della Liberazione’, realizzato grazie alle straordinarie immagini dell’Archivio Famiglia Roganti, è ora disponibile sulla pagina YouTube del Comune di Modena.

"Il filmato – fa sapere l’amministrazione –, inedito e di grande valore storico, documenta i momenti immediatamente successivi alla Liberazione di Modena, tra il 23 e il 24 aprile 1945, con l’arrivo in città dei partigiani e dei soldati americani. Le immagini raccontano, in modo autentico e toccante, il risveglio di una città ferita ma finalmente libera. Sono state numerose le richieste da parte dei cittadini per poter rivedere o condividere questo documento eccezionale. Il video rappresenta una testimonianza viva della Liberazione e si inserisce nel più ampio programma di iniziative per l’80° anniversario della fine dell’occupazione nazifascista, che prosegue anche nelle prossime settimane".

Lunedì 5 maggio alle 10.30, all’IIS ’F. Corni’, lo storico Federico Fornaro presenta il volume ’Giacomo Matteotti. L’Italia migliore’, in un incontro promosso da Anpi Modena.