"La linea Modena-Sassuolo va potenziata"

Sull’utilità o meno della ferrovia Modena-Sassuolo, è intevenuto il circolo modenese di Legambiente, che auspica un potenziamento della linea.

"Le riflessioni dei sindaci Mezzetti e Mesini a proposito della ferrovia Modena-Sassuolo rappresentano una risposta positiva a uno dei quesiti sollevati da Legambiente nel corso del 2025, in particolare in merito all’evoluzione del sistema del Trasporto Pubblico Locale. A fronte di diverse ipotesi avanzate, l’attenzione delle Amministrazioni comunali è essenziale per favorire un più ampio dibattito sulle trasformazioni più opportune al sistema del TPL modenese e non solo", commentano positivamente i circoli di Legambiente Modena, Legambiente Formigine e Legambiente Comuni Pedemontani Modenesi.

"L’obiettivo degli enti locali deve essere quello di trovare le soluzioni migliori per ridurre il trasporto privato attraverso una maggiore attrattività di quello pubblico: questo processo deve essere favorito sia attraverso politiche tariffarie convenienti, sia con scelte attrattive in termini di infrastrutture e modalità del servizio. Storicamente, la ferrovia Modena-Sassuolo è stata oggetto di numerosi attacchi e critiche. Si tratta però di una tratta ferroviaria locale ancora in attività e strategica per il collegamento di Modena con il distretto ceramico. Si tratta di un’infrastruttura di indubbio valore in un’epoca in cui le principali città stanno investendo sempre di più sul trasporto pubblico su ferro. è evidente che siano necessari investimenti per ottenere una maggiore capillarità del servizio e una frequenza più elevata. A questo punto sollecitiamo le Amministrazioni comunali ad individuare una soluzione di sviluppo che garantisca un potenziamento del servizio ferroviario tra Modena e il Distretto Ceramico".