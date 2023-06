La lirica al ’cubo’ di Aldo Rossi "Il Faust visiterà la città dei morti"

di Stefano Marchetti

Recitare, cantare, danzare proprio nell’abbraccio della ‘Città dei Morti’ cambia tutte le prospettive: "Soprattutto perché sai che in quel luogo c’è anche un altro ‘pubblico’ che ti guarda. Non lo vedi ma lo senti, magari in un soffio di vento o in un riverbero particolare", ammette Riccardo Palmieri, regista della compagnia Cajka Teatro che anche quest’anno affronta la sfida di portare la lirica... al cimitero di San Cataldo, con lo scenario dell’iconico cubo progettato dall’architetto Aldo Rossi. Stasera e domani alle 21 andrà in scena "Faust", azione scenico-musicale dall’opera di Charles Gounod, adattata da Palmieri con la direzione musicale di Francesca Pivetta e affidata agli attori di Cajka con le voci di tre cantanti dei corsi di alta formazione del teatro Comunale, il tenore Achille Del Giudice (Faust), il soprano Maria Smirnova (Margherita) e il basso Jin Bai (Mefistofele): Francesca Pivetta accompagnerà al pianoforte, insieme a Valentina Bernardi al flauto e Anna Freschi al violoncello.

Dopo "Don Giovanni", "Orfeo ed Euridice" e "Capuleti e Montecchi", per il quarto anno si rinnova questo originale e riuscito approccio alla lirica. "Faust" rievoca la vicenda di un uomo che, stanco della vita, decide di vendere l’anima al diavolo, in cambio dell’eterna giovinezza.

"Noi vi leggiamo una domanda forte – spiega Palmieri –. Ci chiediamo drammaturgicamente cosa significhi desiderare tanto da sacrificare qualsiasi cosa".

Vendere l’anima voleva dire cedere quanto di più prezioso si potesse possedere: "Il desiderio di un’eterna giovinezza è sempre stato molto presente: si pensi anche al ‘Ritratto di Dorian Gray’ – continua il regista – Tanto più oggi viene da chiedersi cosa si sarebbe disposti a sacrificare per tornare a essere sepre giovani e belli".

Il racconto si dipanerà dal punto di vista di Margherita, "cercando di distaccarci talora dal ‘Faust’ di Goethe o del libretto, costruendo un nuova architettura e intrecciando i linguaggi", dice Palmieri. Dal punto di vista musicale, "proporremo le arie più riconoscibili dell’opera di Gounod, collegandole alla recitazione", sottolinea Francesca Pivetta.

Fino al commovente terzetto finale, in cui Margherita – contesa da Faust e Mefistofele – invoca il perdono di Dio e dei suoi "anges purs, anges radieux". Non sarà perduta ma redenta, e Mefistofele tornerà all’inferno.