La lista di Giovenzana: "Ecco ’Piazza Futura’, il laboratorio delle idee che andrà oltre le elezioni"

Dall’ex direttore del dipartimento di Neuroscienze il professor Paolo Nichelli alla biotecnologa e insegnante Giulia Vaccari, passando per Alberto Avallone, informatico laureando in Intelligenza Artificiale, l’avvocato civilista Stefano Guidetti, Theresa Pedretti e Enrico Clicine.

Presentata ieri sera nella sede di Stars & Cows in via Gazzotti Piazza Futura, la lista civica capeggiata da Chiara Giovenzana, a sostegno del candidato di centrosinistra Massimo Mezzetti. Imprenditrice di formazione scientifica, 44 anni, un’esperienza internazionale negli Stati Uniti e in Svizzera per diversi anni prima di tornare in Italia, Giovenzana nel 2020 si era candidata nel ‘listone’ del presidente Stefano Bonaccini per il consiglio regionale, mancando di poco l’elezione.

A introdurre la serata l’imprenditore Luca Panini e Marcella Gubitosa, CEO di Stars & Cows. Piazza Futura, ha spiegato Giovenzana, "è una lista civica, senza abbinamenti con altre formazioni politiche. Nasce dalla voglia di fare qualcosa, di rimboccarsi le maniche per la propria città da parte di un gruppo di giovani e dal loro incontro con l’associazione Italia del Futuro guidata da Davide Nostrini, Volt e la sede modenese del network Base Italia fondata da Marco Bentivogli".

L’esperienza della lista non si concluderà con le elezioni di giugno, le amministrative sono solo una tappa del percorso pensato: "L’obiettivo è coltivare un progetto politico, un laboratorio di idee, per i prossimi cinque anni seguendo un approccio sistemico, multidisciplinare, alla realtà: casa, sicurezza, scuola, sanità, mobilità, crediamo siano tutti temi collegati tra loro".

Le linee guida tracciate dalla lista civica sono fondamentalmente tre: sociale, innovazione e sostenibilità. "Sociale vuol dire prendersi cura delle persone più fragili secondo un approccio strategico che vede nella cura del welfare una delle leve più importanti di sviluppo del territorio; Innovazione, per consentire alle imprese di esprimere al massimo il loro potenziale nella risoluzione dei problemi e nella creazione della ricchezza per il territorio a beneficio di tutti; Sostenibile, nell’attuazione dell’agenda Onu 2030 con progetti mirati per la salvaguardia del nostro pianeta: siamo come pesci nella palla di vetro, ma nessuno purtroppo ci cambia l’acqua. Siamo ormai tutti consapevoli dei livelli di inquinamento a cui siamo arrivati, è sotto gli occhi di tutti".

Riduttivo in ogni caso chiamare PIazza futura una ‘lista di giovani’ come nelle scorse settimane è stata in qualche caso definita: "Ci saranno sicuramente giovanissimi affermati nel loro ambito e che potranno portare la loro freschezza di idee al progetto che stiamo costruendo – ha specificato in proposito ieri sera Giovenzana –. Ma ci saranno anche persone con più esperienza attraverso le quali si può imparare come tradurre una visione innovativa in un progetto fattibile e concreto".

Una modalità intergenerazionale dunque, "testimoniata anche dalla scelta della sede di Stars & Cows, che si propone tra l’altro come mission proprio il trasferimento delle conoscenze da una generazione all’altra".

Gianpaolo Annese