La lista di Mattia Gualdi: "Lotta al caro affitti e Festival degli studenti"

"È arrivata l’ora di scendere in campo per la città. È arrivata l’ora di rappresentare la comunità modenese. Io ci sono", è quasi un grido di battaglia quello di Mattia Gualdi, 27enne titolare del bar Molinari di via san Carlo intenzionato a presentare una lista civica alle prossime amministrative sotto il segno dell’impegno giovanile. Una formazione politica svincolata dai partiti composta da una rappresentanza di under 30 "proprio per avvicinare i giovani alla politica".

Sono già avviati i contatti: "Puntiamo su esperti dei vari dei settori. Per esempio siamo in contatto con un giovane imprenditore che potrebbe aiutarci sulla raccolta differenziata". Gualdi lancia anche tre suggestioni: l’arena per grandi al Modena Park ("il concerto di Vasco ha dimostrato che si può fare), il Festival degli studenti ("Modena ne conta 16-17mila) e un recupero delle case sfitte contro il caro affitti: "Su 90mila abitazioni ce ne sono circa 17mila vuote. Occorre capire perché e cosa si può fare per convincere i proprietari ad affittarle o venderle".

