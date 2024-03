La lotta al Covid e la lezione della solidarietà

La storia insegna sempre. Spesso a non commettere gli stessi errori, a volte a ripetere scelte che si sono dimostrate vincenti. E anche la pandemia ci ha trasmesso una lezione da non dimenticare, come ci ricordano i sanitari in prima linea quattro anni fa per gestire l’emergenza. La forza della solidarietà, i turni infiniti dei medici che non si sono mai arresi, le maratone dei volontari per non lasciare indietro nessuno, devono rimanere impressi nella nostra memoria al pari delle tante vite spezzate dal virus. Per mesi siamo riusciti a ritrovare un spirito altruistico che troppo spesso manca. Ricordiamocelo anche quando, impazienti e insofferenti, accusiamo tutto e tutti.