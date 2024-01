La ludoteca ’Barone Rosso’ raddoppia gli utenti: "Nel 2023 gli accessi sono stati oltre 5.300"

Raddoppia, la ludoteca comunale "Barone Rosso" di Fiorano, registrando nel 2023 oltre 5.300 accessi (5.323 per la precisione) rispetto ai 2238 del 2022, quando tuttavia aprì solo ad aprile. Dalla sua inaugurazione, nel 1981, la ludoteca di Fiorano Modenese, una delle prime ludoteche pubbliche in Italia, è sempre stata molto apprezzata dalle famiglie residenti e non solo, visto che oltre un terzo degli iscritti al prestito nel 2023 abita in altri comuni. Il servizio, rivolto a bambini, accompagnati dai genitori o altri adulti, vuole valorizzare il gioco come strumento educativo e relazionale, ma anche creare contatti tra le famiglie, favorendo la socializzazione degli adulti: nel 2023 le richieste di prestito dei giochi sono state 1.101 per circa 200 iscritti al servizio specifico, di cui 106 nuovi utenti.

Tra le proposte della ludoteca diverse iniziative: sono state 82 le proposte ludiche e creative, organizzate anche con la collaborazione del Gruppo Babele, che hanno visto la partecipazione di ben 1.256 bambini, mentre i progetti scolastici hanno coinvolto 28 classi, per un totale di 565 alunni. Ma la ludoteca di Fiorano Modenese offre anche occasioni di partecipazione per adulti e ragazzi over 16, con le serate bimensili di "Nati per giocare" dedicate ai giochi da tavolo.