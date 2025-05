La lunga notte del centro. File di curiosi ai musei aperti. Oltre 250 cenano in piazza

File di curiosi al Palazzo dei Musei e al Museo della figurina, un gioiello simbolo della storia di Modena. Ma tantissimi hanno scelto anche il Mef o le mostre di Ago o, semplicemente, sono entrati in cortili e dimore storiche ’respirando’ la cultura nell’aria. Centro pieno per la Notte dei musei. E a far salire il numero di presenze ci ha pensato anche la maxi-tavolata organizzata in piazza Roma da Confcommercio per la Giornata nazionale della ristorazione. Oltre 250 persone nel locale a cielo aperto con vista sul Palazzo Ducale. Un’esperienza originale, inclusiva e anche solidale a cui hanno partecipato numerosi rappresentanti delle istituzioni, in primis il sindaco Mezzetti.