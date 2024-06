La lunga notte della musica. Oltre duecento artisti in chiostri, piazze e parchi

Chi fermerà la musica?, si chiedevano i Pooh. E ancor prima di loro, sempre all’alba degli anni ‘80, se l’erano chiesti anche i Village People, "Nobody can’t stop the music", cantavano. Già: nessuno può fermare la musica, soprattutto nella prima notte di piena estate, la notte più corta dell’anno, quella del solstizio. Proprio venerdì prossimo 21 giugno, dunque, Modena torna a celebrare la "Festa europea della musica" (qui giunta alla 30ª edizione) con un fittissimo programma di concerti, 18 appuntamenti in chiostri, cortili, chiese e parchi (tutti a ingresso gratuito), con più di duecento musicisti in un volo fra i generi, gli stili e le epoche, dal barocco fino al post punk.

"Per noi è l’occasione per valorizzare la ricca rete di istituzioni e associazioni musicali che operano nella nostra città, e di valorizzare spazi anche insoliti, solitamente destinati ad altre attività", spiega Francesca Garagnani, responsabile del Centro Musica. "Tante esperienze bellissime si incontrano in questo programma che noi siamo orgogliosi di sostenere", aggiunge Matteo Tiezzi, presidente della Fondazione di Modena.

Il carnet della festa si aprirà già alle 19 nel giardino dell’Archivio di Stato in corso Cavour 21 con le "Magie notturne" di uno spettacolo teatrale con le musiche da vivo di Olivier Manchion. Poi alle 19.30 sarà il suono della meraviglia ad accoglierci in Duomo con tre organisti, Davide Zanasi, Alessandro Manni e Stefano Manfredini, e la Cappella musicale, diretta da Francesco Saguatti, che eseguirà anche in anteprima l’inno ufficiale del Giubileo 2025. Nel vicino cortile dei Musei del Duomo alle 21 l’Ensemble Seicento, condotto dal celebre violinista Fabio Missaggia, proporrà una "Serenata veneziana" con musiche di Vivaldi e Albinoni. E nel chiostro di San Geminiano (sede della Facoltà di Giurisprudenza) suonerà l’orchestra del Conservatorio Vecchi Tonelli, diretta da Fabio Sperandio, con il giovanissimo pianista Riccardo Gizzo.

Altri chiostri si apriranno alle note e alla bellezza. Nell’abbraccio di Palazzo Santa Margherita la Corale Gazzotti, diretta da Giulia Manicardi (al pianoforte Alessandra Fogliani), ci accompagnerà da Bach ai Beatles, mentre al Complesso Santa Chiara (grazie alla Gioventù Musicale) il coro Pizzetti dell’Università di Parma, guidato da Ilaria Poldi, canterà amori perduti e passioni laceranti nei brani di compositori cinquecenteschi, fra cui anche Orazio Vecchi. Alla chiesa di Santa Maria delle Assi in corso Canalgrande, largo al gospel e allo spirituali dei Serial Singers, nati in seno alla Corale Rossini e diretti da Roberto Penta, che dedicheranno il loro concerto al ricordo del giornalista e musicologo Daniele Rubboli. E in piazza XX settembre, il pop della "Notte delle cover" presentata da Alessandro Galli con gli artisti di San Luca Sound. Poi tanta musica anche nel verde dei parchi: al XXII aprile uno degli appuntamenti del festival "L’Altro Suono" del teatro Comunale, con l’ensemble Atse Tewodros Project, collettivo di musicisti tradizionali italiani ed etiopi guidato da Gabriella Ghermandi, al parco Amendola l’Eulidia Duo e al parco Ferrari il duo di Daniele Paganelli e Davide Mezzanotte. E alle 22 nel cortile del teatro Tempio, il concerto con visuals "Anime libere" proposto dai Vivaverba con Ruggero Andreozzi, voce, Raoul Battilani, pianoforte e computer, e il mitico chitarrista Ulderico ‘Wilko’ Zanni, anima anche dei Rats. "Tanti concerti, tutto dal vivo: da sempre sono fermamente convinto che vada valorizzata la musica live – sottolinea il sindaco Massimo Mezzetti –. È nel rapporto con il pubblico che si misura il talento musicale".