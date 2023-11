La macchina cuore-polmone: "Tecnologia unica al mondo"

EcmoLife (Extra Corporeal Membran Oxigenation) è una macchina cuore polmone portabile realizzata dalla medollese Eurosets, che appena qualche settimana fa ha contributo a tenere in vita all’ospedale Regina Margherita un bimbo torinese di cinque mesi in attesa di trapianto. È stata la prima volta al mondo che un’apparecchiatura salvavita è stata utilizzata in un paziente in età pediatrica. EcmoLife, risultato di una ricerca tecnologica tutta italiana, è prodotta in questa azienda che oggi è diventata un fiore all’occhiello del Distretto biomedicale di Mirandola, nel Modenese. Ne parliamo con Antonio Petralia, dal 2017 amministratore delegato di Eurosets, elevato proprio quest’anno dal Presidente della Repubblica Mattarella a Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica.

Petralia ci descriva cosa è EcmoLife?

"In commercio dal 2019 e adottata in 60 paesi al mondo, EcmoLife – di cui oggi è disponibile una versione ancora più duttile di pochi chilogrammi, trasportabile anche con un drone – è una macchina cuore polmone da applicare ai pazienti che sono in choc cardiaco o con grossi problemi respiratori polmonari, in attesa del recupero funzionale degli organi o per coprire l’intervallo necessario alla effettuazione del trapianto. È dotata di un avanzatissimo sistema di monitoraggio che permette una continua verifica dell’efficacia del trattamento ed è l’evoluzione di strumenti che Eurosets, appartenente dal 1998 al Gruppo romagnolo Villa Maria – GMV Care & Research di Ettore Sansavini, ha iniziato a studiare, progettare e realizzare nel rinnovato stabilimento di Medolla, inaugurato nel 2016, dopo che la vecchia struttura era crollata per il terremoto dell’Emilia del 2012".

Le calamità naturali pare abbiano segnato la vostra storia, ma non vi hanno fiaccato?

"L’azienda ,che quest’anno raggiungerà il traguardo di 60 milioni di fatturato, è passata attraverso due tremende batoste, del terremoto prima e dell’alluvione del 2014 (quando era a temporaneamente a Bastiglia). Nata nel 1991, assemblando dispositivi monouso, dopo il terremoto Eurosets ha iniziato una rapida trasformazione".

Ci racconti di questa trasformazione.

"Il primo progetto di un componente, la centrifuga, è nato proprio dopo il terremoto partecipando ad un bando della Regione Emilia-Romagna riservato alle aziende del cratere. Possiamo dire che proprio il terremoto ci ha portato a investire in un settore nuovo per noi, quello delle apparecchiature elettroniche biomedicali".

Oggi siete presenti con vostre sedi commerciali in Francia, Belgio, Germania, Dubai e Cina. Qual è la cifra della vostra espansione?

"L’innovazione. Nel 2024 investiremo il 12% in ricerca e sviluppo per creare nuovi dispositivi da utilizzare in area critica, ovvero nei reparti di terapia intensiva ed emergenzaurgenza. A breve procederemo ad un ampliamento della sede, portando la superficie occupata da 12.500 a 21.500 metri quadrati. I dipendenti passeranno da 380 a 550, con un investimento attorno ai 18-20 milioni di euro per locali ad alta tecnologia. Gli spazi attuali non sono più sufficienti, per cui creeremo laboratori e attrezzature dedicate, sempre più complesse. Investendendo sulla ricerca abbiamo sempre avuto un ritorno importante".

I risultati sembrano dare ragione ad Eurosets, che ha impostato un piano quinquennale il cui obiettivo è il raggiungimento di un fatturato di 100 milioni di euro.