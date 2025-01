La madre e la profetessa E l’uomo più crudele

Il figlio, ormai adulto, se ne è andato di casa, e Anna si ritrova così a fare i conti con il nido vuoto ma anche con la difficoltà nel recuperare il rapporto con il marito: e il suo mondo (anche interiore) si sgretola. Da giovedì 23 a domenica 26 al teatro Storchi Lunetta Savino (nella foto) sarà protagonista, insieme ad Andrea Renzi, de "La madre" di Florian Zeller. Da domani a domenica, al teatro delle Passioni, Elisabetta Pozzi rileggerà il mito di "Cassandra, o dell’inganno", dando voce alla profetessa troiana che aveva il dono di prevedere il futuro e la condanna di non essere creduta. Sabato e domenica al Comunale di Carpi, Lino Guanciale sarà Paul Veres, proprietario di una fabbrica d’armi, ovvero "L’uomo più crudele del mondo", mentre mercoledì 22 al Carani di Sassuolo Fabio Troiano e Claudio ‘Greg’ Gregori saranno due narcisisti in guerra ne "Gli insospettabili", e giovedì 23 a Mirandola Chiara Francini sarà "Forte e Chiara". Domani a Maranello Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri presenteranno "La sparanoia", graffiante ironia sui temi del contemporaneo, e giovedì al Dadà di Castelfranco un omaggio alla commedia dell’arte con Stivalaccio Teatro e la regia di Marco Zoppello in "Arlecchino muto per spavento". Venerdì 24 a Nonantola Alessandro Gallo ci porterà nelle viscere della sua Napoli con "L’inganno", e al Michelangelo Maria Pia Timo ci farà ridere "In tutti i sensi".

