La magia del circo incanta ancora "L’Uomo calamita contro la guerra"

di Stefano Marchetti

Charlie Chaplin lo amava e gli dedicò pure un film che vinse la prima edizione degli Oscar, Federico Fellini ne ha fatto la cifra stilistica di tutto il suo cinema. Il circo, con la sua energia, la sua destrezza e la sua fantasia, continua a essere fonte di magia e di ispirazione anche in questi tempi così disincantati. E da domani fino al 1° maggio, Mirandola vivrà un lungo weekend dedicato al "circo contemporaneo all’antica", grazie alla rassegna presentata da Ater e curata da Circo El Grito.

Quattro spettacoli di altrettante compagnie si alterneranno fra lo chapiteau, l’arena all’aperto e la ‘roulotteatro’ allestiti nella zona dell’ex stazione degli autobus (con ingresso da via Circonvallazione). Sarà davvero la festa del circo e del sorriso.

Tutte le sere alle 21 e lunedì 1° maggio alle 18 il tendone si ‘illuminerà’ della forza di ’Uomo calamita’, lo spettacolo di Circo El Grito, ideato da Giacomo Costantini (fondatore della compagnia insieme a Fabiana Ruiz Diaz) e Wu Ming 2.

È come un esperimento tra circo, letteratura, illusionismo e musica: l’Uomo Calamita è un supereroe con superpoteri magnetici ed equilibrismi mozzafiato, e combatte l’assurdità di una guerra.

Lo scrittore Wu Ming 2 non solo racconta la sua storia ma ne prende parte, cimentandosi in un esercizio. Accanto allo chapiteau, è allestita un’arena con gradinate che ospitano 190 persone: qui domani alle 18 la compagnia Rasoterra proporrà ’Happiness’, una riflessione sulla felicità e un delicato momento di leggerezza, poi sabato 29 e domenica 30 aprile Humberto Kalambres, artista multidisciplinare messicano, ci offrirà ’El Aletreo’, un volo di immaginazione e di meraviglia attraverso i libri e le infinite possibilità che scaturiscono dalla narrazione.

Una ‘chicca’ della rassegna sarà la roulotte-teatro della Compagnia Samovar che accoglierà sette spettatori alla volta per la sua ’Officina Oceanografica Sentimentale’, di e con Luca Salata: in questo intreccio artistico di clownerie musicale, teatro comico, poesia e marchingegni, è una performance in miniatura ma anche un’esperienza, "per capire com’è profondo il mare...", dice l’autore.

Lo spettacolo, della durata di 15 minuti, verrà riproposto quattro volte al giorno, da domani a domenica alle 17, alle 17.30, alle 19.30 e alle 20. I biglietti per i vari spettacoli hanno prezzi accessibili a tutti, da 3 a 12 euro. La biglietteria è presso l’Aula Magna Rita Levi Montalcini, via 29 maggio, 4 tutti i lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19 e presso il piazzale ex Stazione delle corriere in via Circonvallazione. Per info e prenotazioni, [email protected] o tramite whatsapp 333.2455605.